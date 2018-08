O que é o Transtorno de Personalidade Borderline

O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) afeta cerca de 6% da população mundial, mas muitas vezes seus sintomas são confundidos com outras doenças. As principais consequências para o paciente com o transtorno são a automutilação, o uso de drogas e de álcool e, em casos extremos, tentativas de suicídio – sendo que até 10% deles chegam a se matar.

Exatamente por ser pouco conhecida, ainda não existem números confiáveis sobre o TPB no Brasil e, geralmente, os pacientes são diagnosticados de forma errada, como casos de depressão ou de bipolaridade. O equívoco leva à medicação errada e ao tratamento ineficiente.

Conversamos com Beatriz Moura, psicóloga especialista em Borderline para definir melhor o transtorno. Segundo ela, o primeiro passo é conhecer a doença para, assim, identificar as melhores medidas a serem tomadas. Segundo a especialista, muitos países já possuem uma tecnologia que, a partir de exames de neuro-imagem, identificam a doença. Fora do Brasil, portanto, é muito mais fácil chegar a números sobre o transtorno, já que ele pode ser visto pelos médicos.

No geral, o TPB é mais comum entre mulheres, afetando 75% das pacientes que apresentam distúrbios. Ainda que alarmante, o número mostra também um panorama de como os homens enxergam doenças mentais e seus tratamentos.

As mulheres normalmente buscam mais meios de cuidar da saúde mental, recorrendo a especialistas e buscando informação. No entanto, os homens tendem a não procurar ajuda e acabam respondendo ao transtorno com álcool e drogas.

De acordo com Beatriz, o paciente com TPB tem mais incidência de comportamentos impulsivos e perigosos, distanciando-se ainda mais daqueles com bipolaridade, por exemplo. Essas emoções também oscilam muito mais durante o dia: são constantes, às vezes com espaço de tempo de 1 hora. “O paciente com Borderline é extremamente emotivo e explosivo. A mudança de humor é frequente. Em um momento ele é impulsivo, noutro está com raiva e logo em seguida sente felicidade”, afirma a psicóloga.

É por esses motivos, inclusive, que o paciente tem uma enorme dificuldade com relações interpessoais. As pessoas com o transtorno são muito intensas e instáveis, dificultando o convívio próximo com o paciente.

Assim como nas relações, o paciente com o transtorno nem sempre sabe lidar com o êxito nas atividades que desempenha. Segundo Beatriz, chega a ser comum que eles abandonem ou destruam seus alvos e metas, justo quando eles se aproximam. “O paciente não tem uma vida social boa, ou um trabalho bom. E quando ele tem alguma experiência em qualquer um dos cenários, ele se sente angustiado porque nem tudo é o que ele imaginava que seria”, diz a especialista. Dessa forma, a pessoa não se sente capaz de desempenhar alguma função e acaba se sabotando.

Muitas vezes, isso acontece porque, dentro da cabeça do indivíduo com TPB, as coisas são muito confusas. Essa auto-sabotagem também pode ser vista nos relacionamentos amorosos – eles acham que não são dignos do amor de outra pessoa. Além de tudo, ainda temem o abandono e vivenciam sentimento crônico de vazio com frequência.

A especialista explica que as causas do Borderline são diversas, desde genética até experiências emocionais precoces, como abuso na infância ou negligência grave na família. Esses indícios também são, na verdade, o que mais podem distinguir um paciente com Borderline de um paciente com Bipolaridade.

Assim que algum transtorno é identificado, vêm então o tratamento. Mesmo assim, pela falta de compreensão de especialistas que não conhecem muito bem o TPB e da família, os pacientes tentam outras saídas, como o suicídio e a automutilação.

Por mais que esses sinais sejam indicadores de que algo está realmente errado, eles acabam sendo rotulados como alguém que está querendo chamar atenção. Mas, o que muitos não entendem, é que nem os próprios pacientes compreendem a si mesmos. Dessa forma, eles se machucam para escapar da dor.

“É importante que as pessoas vejam como um transtorno de personalidade. A pessoa não está fingindo. Ninguém conseguem fingir por tanto tempo”, explica Beatriz. “Se uma mulher for diagnosticada aos 18, e não tiver o tratamento correto, ela ainda vai passar pelo transtorno até os 40. E isso é apenas uma média”.

Por todos esses motivos e pela falta de conhecimento sobre o Transtorno de Personalidade Borderline, a especialista frisa a enorme importância de um tratamento em paralelo entre o terapeuta e o psiquiatra. “Quem diagnostica no começo é o psiquiatra, é quem vai dar os remédios. Mas é a terapia que vai fazer com que a pessoa reconheça a doença dentro de si”, explica.

É na terapia que o especialista vai psico-educar o paciente, para que ele aprenda a lidar com as próprias emoções. É nesses momentos que se explica o que é o transtorno para o paciente e para a família. “É preciso que o paciente e os familiares tenham noção que a terapia é de suma importância, sem a terapia você não vai avançar”, diz Beatriz.

Pelo transtorno ser algo interno, os pacientes não sabem o que está acontecendo. Eles precisam saber todo o processo desde o sistema nervoso até as incidências da impulsividade. Por isso é necessário que exista o acompanhamento de um profissional.

Com as mulheres, inclusive, é importante saber o ciclo menstrual. Esse conhecimento explica o que a mulher estará sentindo, o porquê de ela estar mais nervosa ainda, já que vai menstruar.

O psicólogo, portanto, vai fazer com que os pacientes se sintam acolhidos. E, segundo a especialista, existe um retorno muito bom depois do tratamento, o que demonstra a necessidade fundamental do acompanhamento e do conhecimento integral da doença.

