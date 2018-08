No sábado (4), Meghan Markle irá completar 37 anos. Esse será seu primeiro aniversário desde que entrou para a família real britânica e ela já ganhou seu primeiro presente como Duquesa de Sussex. O PETA, organização não governamental em defesa dos animais, a presenteou com uma bolsa de couro vegano da marca sustentável Alexandra K..

A diretora da ONG, Elisa Allen, disse por meio de comunicado que “esta bolsa combina com a sensibilidade fashion de Meghan Markle e suas atitudes favoráveis aos animais.” Ela disse que tem expectativa de que esse gesto encoraje a realeza e os fãs da duquesa a consumirem marcas que evitam o uso de pele de animais obtidas por meios cruéis. No entanto, não há garantia nem de que Meghan use a bolsa.

A família real costuma seguir a risca o protocolo de não aceitar presentes enviados por marcas e instituições, uma vez que elas podem ter sido enviadas com o intuito de publicidade gratuita. Afinal, tudo que as mulheres da realeza britânica usam, fica no radar das milhares de pessoas ao redor do mundo que as acompanham.

O presente vai além dos materiais livres de crueldade aos animais. A bolsa é um artigo de luxo de couro falso feito com material reciclado e livre de derivados de plástico. Ela pode ser adquirida no site da marca pelo valor de 329 libras (cerca de 1.620 reais).