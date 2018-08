Como o eclipse solar do dia 11 de agosto afetará cada signo

Na próximo sábado, dia 11, acontecerá o eclipse solar. O fenômeno irá influenciar o bolso de alguns signos. Confira qual são eles.

Leão

22/7 a 22/8

O eclipse solar no seu signo, no dia 11, lhe devolverá o controle (ou pelo menos a sensação de estar no comando) depois de um bom tempo. Mas não se assuste se os acontecimentos não seguirem o ritmo esperado.

Leia o horóscopo completo aqui

Virgem

23/8 a 22/9

Um eclipse solar em Leão, no dia 11, favorecerá o descanso. Tire um tempo para recarregar as baterias sozinha. Marte estará alinhado a Urano, forçando-a a tomar uma decisão a respeito de uma preocupação constante.

Leia o horóscopo completo aqui

Libra

23/9 a 22/10

O eclipse solar do dia 11 será benéfico, aproximando-a de amigos ou trazendo novas pessoas para seu círculo.

Leia o horóscopo completo aqui

Escorpião

23/10 a 21/11

Os eclipses vêm em pares, e o próximo, no dia 11, trará notícias sobre sua carreira que vão afetar sua reputação. Será preciso agir rápido caso algo saia do controle. Haverá picos de tensão também em alguma relação pessoal ou familiar. Você notará que, tanto no trabalho quanto em casa, as pessoas ao seu redor não parecem cientes das suas necessidades emocionais.

Leia o horóscopo completo aqui

Sagitário

22/11 a 21/12

No dia 11, a Lua nova ativará sua área das relações internacionais, abrindo uma janela de oportunidades.

Leia o horóscopo completo aqui

Capricórnio

22/12 a 20/1

No dia 11, um eclipse solar em Leão dará ainda mais ênfase a esse aspecto. Desta vez, porém, os resultados serão positivos. Tudo indica que uma boa quantia deverá entrar na sua conta, fazendo com que você se sinta mais segura e confiante.

Leia o horóscopo completo aqui

Aquário

21/1 a 19/2

Se o mês de julho foi meio frustrante por ter deixado algo sem concretização no último momento, o eclipse do dia 11 marcará a melhora dessa situação. Procure retomar a energia e buscar novas parcerias profissionais.

Leia o horóscopo completo aqui

Peixes

20/2 a 20/3

O eclipse em Leão, no dia 11, colabora fazendo com que a visita ao médico apresente sugestões inovadoras para um problema persistente que a afeta. Ao mesmo tempo, um triângulo dourado se formará no céu, trazendo benefícios que terão impacto a longo prazo. Talvez envolva uma questão tecnológica.

Leia o horóscopo completo aqui

Áries

21/3 a 20/4

Pode acalmar o coração. Este mês será mais tranquilo do que o anterior. No dia 11, um eclipse em Leão, que representa sua casa do amor, sugere que você pode se apaixonar nas semanas seguintes. Se já for comprometida, talvez cogite aumentar a família.

Leia o horóscopo completo aqui

Touro

21/4 a 20/5

Por causa do eclipse em Leão, no dia 11, problemas surgirão na sua casa ou família. Mudanças estão a caminho, mas levarão tempo para se concretizar.

Leia o horóscopo completo aqui

Gêmeos

21/5 a 20/6

Geminiana, esta é a sua hora de explorar as suas habilidades de escrita ou fala. Neste eclipse solar, uma oportunidade pode surgir nesta área e pode envolver uma projeto de pesquisa, tradução, negociação ou até ensinos.

Leia o horóscopo completo aqui

Câncer

21/6 a 21/7

Um eclipse em Leão, no dia 11, trará boas notícias sobre uma nova fonte de renda. De qualquer maneira, seja conservadora nos gastos, pois as despesas estão altas desde maio.

Leia o horóscopo completo aqui

Já leu as previsões de Susan Miller para cada signo em 2018?