Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em agosto

Leão

22/7 a 22/8

Os eclipses podem ser surpreendentes – o último deles, no mês passado, dificultou um relacionamento romântico ou profissional. Se questões financeiras foram a razão do desentendimento, você precisará enfrentar esse assunto agora para entrar em uma nova fase com tudo resolvido. O eclipse solar no seu signo, no dia 11, lhe devolverá o controle (ou pelo menos a sensação de estar no comando) depois de um bom tempo. Mas não se assuste se os acontecimentos não seguirem o ritmo esperado. Lembre-se de que Mercúrio estará retrógrado até dia 18 e Marte até 27, indicando que você deve esperar para tomar grandes decisões. Em casa, as mudanças serão tranquilas, pois a família lhe dará apoio. No amor, marque uma viagem rápida com o par para reacender a chama.

Virgem

23/8 a 22/9

Projetos profissionais continuarão surgindo, virginiana. Marte nesse setor vai mantê-la ocupada até meados de novembro. Mercúrio, seu planeta regente, estará retrógrado até o dia 18, o que explica o ritmo mais lento na primeira quinzena. A sensação é de que será custoso fazer até mesmo coisas habituais. Não lute contra isso. Pelo contrário, aproveite o atraso para repensar suas estratégias. Um eclipse solar em Leão, no dia 11, favorecerá o descanso. Tire um tempo para recarregar as baterias sozinha. Marte estará alinhado a Urano, forçando-a a tomar uma decisão a respeito de uma preocupação constante. No dia 26, uma linda Lua cheia iluminará sua casa do casamento e das parcerias. Será uma das melhores noites do ano e lhe abrirá caminho para se aproximar ainda mais do parceiro. Se quiser fazer uma transformação no visual, marque horário no salão entre os dias 1o e 6, pois Vênus no seu signo garantirá ótimo resultado. Vale também para negociar sociedades.

Libra

23/9 a 22/10

O começo do mês será tenso. É provável que se desentenda com alguém próximo. Você compreenderá que precisa mudar a maneira de abordar um problema recorrente – afinal, se ele está se repetindo, é porque você não consegue resolvê-lo. Sua situação financeira está fora de controle, deixando-a desconfortável. Apesar disso, terá a oportunidade de ganhar mais dinheiro do que nunca com a ajuda de Urano e Saturno. O eclipse solar do dia 11 será benéfico, aproximando-a de amigos ou trazendo novas pessoas para seu círculo. Vênus, planeta da beleza, estará transitando pelo seu signo durante todo o mês, aumentando seu charme e carisma. Os dias 6 e 7 serão especiais para o romance ou para renovar o visual. Uma conjunção de planetas irá ajudá-la caso queira fazer mudanças na casa no final do mês. Com Mercúrio retrógrado até o dia 18, não convém tomar decisões importantes antes dessa data. Aproveite para descansar, porque depois o ritmo vai acelerar.

Escorpião

23/10 a 21/11

Os eclipses vêm em pares, e o próximo, no dia 11, trará notícias sobre sua carreira que vão afetar sua reputação. Será preciso agir rápido caso algo saia do controle. Haverá picos de tensão também em alguma relação pessoal ou familiar. Você notará que, tanto no trabalho quanto em casa, as pessoas ao seu redor não parecem cientes das suas necessidades emocionais. Mercúrio e Marte, retrógrados, atrapalham as resoluções. Um momento especial chegará no dia 26, com a Lua cheia iluminando seu setor do amor. Com o apoio de Saturno, você e seu parceiro farão planos. Um triângulo dourado ligará as áreas da amizade, das viagens e dos laços. Se estiver comprometida, a Lua aumentará a intimidade entre vocês dois. O período se mostra perfeito para viajar. As solteiras estão com sorte. Este é um dos melhores anos para encontrar alguém que mude sua vida e seja uma inspiração. Seu mapa indica acontecimentos incríveis. Basta sair por aí disposta a se envolver.

Já leu as previsões de Susan Miller para cada signo em 2018?

Sagitário

22/11 a 21/12

Neste mês, você se sentirá dividida – por um lado, feliz pelo ritmo mais lento que a vida tem tomado e, por outro, angustiada com a ideia de estar estagnada. Essa calmaria se explica porque Mercúrio se encontra retrógrado até o dia 18 e Marte até 27. Portanto, uma boa ideia é esperar e confiar no Universo. Seja cuidadosa ao assumir qualquer tipo de compromisso, pois as posições de Marte e Urano causam contratempos. No dia 11, a Lua nova ativará sua área das relações internacionais, abrindo uma janela de oportunidades. A Lua cheia, no dia 26, será a cereja do bolo, com foco no lar. É provável que você receba convidados em casa ou participe de algum evento ou reunião familiar. Urano em harmonia com o Sol sugere que um projeto profissional irá proporcionar segurança financeira. Apesar disso, saiba que enfrentará gastos inesperados nos últimos dias do mês. O romance e a diversão terão vez. Se quiser um encontro romântico inesquecível, marque-o nos dias 6 ou 7.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Como reflexo do eclipse do mês passado, sua situação financeira será um tema constante. No dia 11, um eclipse solar em Leão dará ainda mais ênfase a esse aspecto. Desta vez, porém, os resultados serão positivos. Tudo indica que uma boa quantia deverá entrar na sua conta, fazendo com que você se sinta mais segura e confiante. O dia 24 é ideal para apresentar uma ideia criativa, pois terá potencial para se tornar um sucesso. Logo depois, no dia 26, ocorre uma das Luas cheias mais felizes do ano, iluminando seu setor das viagens. Netuno, em conjunção com a Lua, deve levá-la a escolher um destino litorâneo ou algum lugar com um lago – estar perto da água será fundamental. Aproveite para escapar com o parceiro e com os filhos, desfrutando de um tempo de qualidade em família. No dia 28, Marte volta ao movimento direto e acelera seu cronograma, ajudando em negociações lucrativas. No entanto, para evitar confusões, deixe para assinar contratos só em setembro.

Aquário

21/1 a 19/2

Se o mês de julho foi meio frustrante por ter deixado algo sem concretização no último momento, o eclipse do dia 11 marcará a melhora dessa situação. Procure retomar a energia e buscar novas parcerias profissionais. Fique à vontade para conversar, mas não assine contratos, pois Marte, retrógrado até dia 27, atrapalhará o desfecho. A vida pessoal também será influenciada pelo eclipse. Na mesma época, um triângulo dourado se formará no céu, ligando Urano, planeta da surpresa e seu regente, ao Sol e a Saturno, astro da estabilidade – o que beneficiará o lado emocional. A Lua cheia do final do mês virá de mãos dadas com Netuno, planeta das artes, favorecendo projetos criativos. Avalie sempre se é possível monetizá-los. No amor, receberá as melhores notícias em meses graças à posição de Vênus. Procure fazer da noite do dia 7, que cai em plena terça-feira, uma ocasião especial com seu par. Se estiver solteira, estará mais encantadora do que nunca, trazendo todos os olhares para você.

Peixes

20/2 a 20/3

Você deve estar trabalhando em um projeto secreto que só será revelado em dezembro. Então, faz sentido poupar energia e esperar que Marte e Mercúrio voltem ao movimento direto. Use este mês, com ritmo mais lento, para cuidar da saúde. Marque consultas, faça exames, resolva pendências relativas a seu bem-estar. O eclipse em Leão, no dia 11, colabora fazendo com que a visita ao médico apresente sugestões inovadoras para um problema persistente que a afeta. Ao mesmo tempo, um triângulo dourado se formará no céu, trazendo benefícios que terão impacto a longo prazo. Talvez envolva uma questão tecnológica. A Lua cheia do dia 26 no seu signo leva à conclusão de um projeto importante, o que deve ocorrer quatro dias antes ou depois. No final do mês, Júpiter, planeta dos presentes, se une a Netuno, da criatividade, trazendo reconhecimento a projetos e realizações. Será como se o mundo todo, de repente, passasse a enxergar você com outros olhos.

Áries

21/3 a 20/4

Pode acalmar o coração. Este mês será mais tranquilo do que o anterior. No dia 11, um eclipse em Leão, que representa sua casa do amor, sugere que você pode se apaixonar nas semanas seguintes. Se já for comprometida, talvez cogite aumentar a família. Urano, iluminado por Saturno, indica que uma decisão lhe dará base sólida por muitos anos. Apesar da proximidade que mantém com os amigos, evite emprestar ou pedir dinheiro a eles, pois será confusão na certa. A vida profissional está prestes a deslanchar, garantindo aumento de salário ou bônus. Sua capacidade criativa e seu conhecimento farão com que você se destaque na multidão. A Lua cheia do dia 26 favorece o setor da privacidade, estimulando sua intuição. Procure escutar essa voz interna, pois ela irá protegê-la e encorajá- -la de várias formas. Marte, seu planeta regente, está retrógrado desde o final de junho. Esse período se encerra no dia 27, anunciando que dias melhores virão.

Touro

21/4 a 20/5

É possível que você fique nervosa com a carreira no começo do mês. Os questionamentos não param de pipocar. Ao mesmo tempo, por causa do eclipse em Leão, no dia 11, problemas surgirão na sua casa ou família. Mudanças estão a caminho, mas levarão tempo para se concretizar. Já no dia 26, a Lua cheia irá iluminar a parte mais sociável do seu mapa. É a hora certa de preparar uma festa ou sair. Chame os amigos, relaxe e se divirta. Vibrações reconfortantes de Saturno lhe darão a sensação de estar no controle da sua vida e impulsionarão sua criatividade. Com a formação de um triângulo dourado no céu, os astros dizem que este é um dos melhores períodos de 2018 para seu bem-estar. Vários setores do seu mapa serão estimulados, mas principalmente os de viagem, amor e diversão. Com Marte e Mercúrio retrógrados, nada de importante irá acontecer no escritório. Então caia na estrada perto do dia 24. Se puder, escolha um destino internacional.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Mercúrio, seu planeta regente, estará retrógrado até o dia 18 – espere para tomar decisões importantes. Marte, também em movimentação indireta, dificulta o fechamento de negócios ou acordos. Se der, tire férias. Assim dá tempo de os astros voltarem ao normal. Só cuide para não cair em confusões nos aeroportos nem esquecer documentos em casa. No dia 11, a Lua nova marca o início de um projeto criativo que, com a ajuda de Netuno, favorecerá sua reputação. Uma Lua cheia espetacular acontece no dia 26 – a mais importante do ano para você. O foco estará nas conquistas de trabalho. Nesse período, surgirá um belo triângulo dourado, indicando a solução de um problema familiar. Se você precisa de dinheiro para tornar realidade um sonho relacionado à sua casa, os meios para obtê-lo aparecerão. No final do mês, a vida adquire um ritmo mais acelerado. É provável que as ideias se encaixem e você finalmente sinta a energia e motivação necessárias para direcionar sua vida para onde deseja.

Câncer

21/6 a 21/7

Julho deixou-a emocionalmente esgotada, mas é seguro afirmar que o pior já passou. Um eclipse em Leão, no dia 11, trará boas notícias sobre uma nova fonte de renda. De qualquer maneira, seja conservadora nos gastos, pois as despesas estão altas desde maio. No dia 26, a Lua cheia em Peixes abre oportunidades para viajar e se divertir. Saturno estará no seu setor das parcerias e do casamento. Isso pode significar uma mudança no amor ou um novo colaborador nos negócios. A partir do dia 28, Marte volta ao movimento direto, impulsionando sua carreira – justamente quando você achava que ninguém estava notando seus esforços. Se estiver procurando emprego, saiba que as chances serão boas. O clima leve do amor completa sua felicidade. Parece que o parceiro está se dando bem com seus amigos, além de apoiar seu desenvolvimento. Júpiter, planeta dos presentes e da sorte, ajuda deixando você com aura sedutora e cativante. Se estiver solteira, talvez conheça alguém interessante.

Como vai estar a vida afetiva de cada signo em 2018, segundo Susan Miller