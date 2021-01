Enfermeira indígena foi primeira vacinada contra Covid-19, em Manaus

Vanda Ortega, moradora de Manaus há 18 anos, foi a primeira enfermeira indígena vacinada contra Covid-19. A imunização ocorreu na segunda-feira (18). Do povo Witoto, de Amaturá, na calha do Rio Solimões, Vanda foi responsável por dar suporte a mais de 700 famílias, durante a pandemia.

Ela também é uma das moradoras do Parque das Tribos, primeiro bairro indígena de Manaus. Lá ela fez uma ampla campanha pela proteção, segurança e tratamento por outros moradores indígenas.

Durante uma cerimônia, na Rede Amazônica, Vanda disse que espera que todos os indígenas sejam vacinados, esse momento representa muito para o povo Witoto e os outros 63 povos do Estado do Amazonas. Que tem a maior população de índios do Brasil, por isso precisa ser preservado e cuidado.

Importante figura da luta pelos direitos de povos indígenas em Manaus, a indígena compartilhou sua história com CLAUDIA no ano passado, e contou os desafios de ser enfermeira e representante de uma tribo no Amazonas, durante a pandemia. Ela também relatou sobre as dificuldades no dia-dia com a família e como a doença pegou todos de surpresa na região.