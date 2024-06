Dia Internacional do Yoga: conheças as principais modalidades da prática

Celebrado no dia 21 de junho e marcando a transição de estações em todo mundo, o Dia Internacional do Yoga é conhecido por promover a conscientização de uma das práticas de meditação mais antigas do mundo.

É também nesta mesma data que ocorre um dos fenômenos astronômicos mais emblemáticos para diversas culturas e tradições ao redor do mundo: o solstício de verão no hemisfério norte.

Simbolizando a iluminação e a renovação de valores nesta transição, foi a partir desses princípios que o então Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, sugeriu o dia 21 de junho durante o seu discurso na Assembleia Geral da ONU em 2014, um dia de conscientização e celebração desta prática que possui diversas modalidades e objetivos.

E para entendermos um pouco mais sobre algumas dessas ramificações dentro do universo da meditação, conversamos com Andreia Braga, psicóloga e professora de yoga para discutir sobre as principais modalidades e as práticas de termos indispensáveis para os iniciantes no yoga. Veja só:

Hatha Yoga

Composta por filosofias que se ramificam de acordo com a cultura e a tradição, Andreia explica que dentro do universo do yoga é possível encontrar mais de 15 vertentes diferentes da prática. Um delas, o Hatha Yoga, é citado em documentos e livros como uma das práticas mais antigas e comuns entre os praticantes da meditação.

“É no Hatha Yoga que os princípios básicos de respiração, que chamamos de pranayama, são praticados de maneira mais elaborada e exigente. São cerca de 5 a 8 respirações profundas em cada postura, todas baseadas na permanência e na conexão intensa entre o corpo e a mente”, revela a psicóloga, que também é professora de yoga há 12 anos e atua como coordenadora em uma famosa rede dedicada ao ensino da meditação em todo Brasil.

Continua após a publicidade

É também nesta modalidade que algumas posições são incluídas a fim de desenvolver uma conexão maior com os pensamentos e o estado físico no momento em que se está praticando as posturas, atrelando a meditação à resistência em uma só prática.

“Podemos resumir o Hatha como uma aula de estabilidade, permanência e resistência, onde também trabalhamos o mental e o físico, que pode resultar até em uma hipertrofia”, pontua.

Entre algumas posições comuns no Hatha Yoga, estão as posturas invertidas, como a Sirsasana ou a Postura sobre a Cabeça, que auxilia no equilíbrio e na busca por estabilidade exigida na modalidade.

Outro ponto alto da prático é o relaxamento final, conhecido como Shavasana, onde nos conectamos com os pensamentos após a intensidade da prática, dando espaço e relaxamento para os músculos e membros se recupererem.

Vinyasa Yoga

Diferente do Hatha Yoga, o Vinyasa é conhecido por ser uma prática mais popular, fluída e dinâmica. Difundida de maneira mais abrangente no ocidente, Andreia conta que é nessa modalidade que muitos praticantes se identificam com as posturas mais simples e os movimentos rápidos oferecidos em flows.

Continua após a publicidade

“No Vinyasa, o tempo de respiração profunda em cada postura ocorre no máximo em 3 tempos, e essas posturas se alternam entre si de maneira muito mais rápida quando comparadas ao Hatha Yoga. Não é uma prática onde dá para fazer muitos ajustes, principalmente os físico, porque na maioria das vezes, estamos concentrados na fluidez dos movimentos e na respiração”, comenta a professora.

Conhecidas por serem algumas das sequências mais comuns na prática do Vinyasa Yoga, as posturas Virabhadrasana I e II, ou posturas do Guerreiro I e II, integram os flows dinâmicos dessa modalidade. Nessas posturas, o foco e a concentração nos movimentos auxiliam na eliminação do estresse e da ansiedade, promovendo relaxamento e fortalecimento básico dos músculos e dos membros durante os flows.

“Ao contrário do Hatha, o Vinyasa vai trazer essa sensação de maior controle dos movimentos, sem depender tanto da permanência de posturas que as outras modalidades exigem. É uma excelente opção para quem busca uma prática menos elaborada, que promova alongamento e meditação ao mesmo tempo”, explica Andréia.

Ashtanga Yoga

Um outro estilo famoso pela sua dinamicidade, porém em níveis elevados de complexidade, é o Ashtanga Yoga.

Rigoroso em aspectos funcionais e até mesmo em relação a progressão de suas posturas, Andreia explica que para praticar essa vertente do yoga, o acompanhamento de um profissional capacitado se torna indispensável para uma prática segura.

Continua após a publicidade

“O Ashtanga vai partir do princípio de que o aluno vai praticar, durante um longo período, a mesma sequência sempre acompanhado de um profissional. Somente professores credenciados podem ensinar e passar seus alunos de série”, revela Andreia.

Um outro ponto importante nesta modalidade está em suas competências e posturas desenvolvidas durante a prática. Andreia conta que para se tornar um professor ativo do Ashtanga Yoga, são necessárias visitas periódicas à Índia além de práticas diárias de posturas de progressão complexas e imersivas.

“Normalmente, são desenvolvidas posturas de torção e inversões que acabam tornando essa uma prática menos fluída e bastante complexa. Esse processo exige competências adquiridas em aulas extensas e práticas diárias. Já para os professores, são necessárias além de práticas diárias, visitas à Índia para que a imersão e o aprendizagem com outros mestres sejam feitas de uma forma padrão, quase de maneira ancestral”.

Guia prático de yoga para iniciantes

Para os iniciantes que desejam se aperfeiçoar no yoga, independentemente de sua modalidade, Andreia explica que a familiaridade com certos termos pode facilitar a compreensão e a imersão na meditação e na execução de algumas posturas.

A seguir, veja alguns dos termos mais utilizados no universo do yoga:

Continua após a publicidade

Asana : Significa postura ou posição. Refere-se às várias poses realizadas durante a prática do yoga.

Pranayama : Exercício de controle da respiração. São técnicas que ajudam a controlar e a manter a energia vital.

Namastê : Ato de saudar, agradecer e cumprimentar. Pode significar “o divino em mim saúda o divino em você”.

Chakra : Lugar de concentração de energia. São pontos específicos no corpo humano onde se acredita que a energia espiritual se concentra de forma vital.

Mantra : Palavra ou som repetitivo que auxilia na concentração e imersão da meditação.

Mudra : Gestos com as mãos utilizados para canalizar a energia do corpo durante a meditação e a prática de asanas.

Om : Tom sagrado considerado o som do universo, usado em cantos de meditação e agradecimento.

Dhyana : Ato de meditação e contemplação profunda.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.