Como melhorar a comunicação na relação: veja 7 dicas infalíveis

A conversa é a base de qualquer relacionamento; isso é inegável. Contudo, tal afirmação se torna ainda mais verdadeira quando falamos sobre relações amorosas. A maneira em que expressamos as nossas vontades, anseios e discordâncias, sem dúvidas, é capaz de ditar os rumos de toda a dinâmica, fazendo com que um vínculo seja extremamente duradouro ou absolutamente destrutivo. Mas, afinal, como melhorar a comunicação na relação?

Separamos algumas dicas e truques para ter um diálogo mais saudável e assertivo a dois. Garantimos que, as seguindo, a resolução de problemas e a conexão entre o casal se tornará muito mais fácil. Confira:

O que é uma boa comunicação na prática

De acordo com Claudia Petry, pedagoga com especialização em sexualidade feminina pela Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), a base de um bom diálogo em um relacionamento possui três pilares: clareza, abertura e honestidade.

“Os envolvidos precisam se sentir respeitados. A empatia, a construtividade, a possibilidade de negociar e o comprometimento devem estar sempre presentes para que as soluções possam abranger a todos”, afirma.

Consequências de um mau diálogo

Muitos casais, em uma tentativa de contornar algumas situações, tendem a colocar a “poeira debaixo do tapete”. Contudo, sabemos que, na prática, isso significa apenas ignorar a existência de conflitos.

A consequência mais prejudicial disso, de acordo com Claudia, é o acúmulo de ressentimentos na relação, algo que, a médio e longo prazo, traz uma grande deterioração do vínculo.

“Não trabalhar as demandas da relação à medida em que aparecem sobrecarrega a vida a dois e impede mudanças comportamentais importantes”, afirma.

Por isso, a especialista reafirma ser fundamental enfrentar os conflitos de forma respeitosa, sempre buscando soluções construtivas para fortalecer o relacionamento. “Ignorar os conflitos apenas prolonga o problema e impede o crescimento e a intimidade do casal”, reitera.

Dicas para melhorar a comunicação no relacionamento

Compreendendo o que de fato é uma comunicação saudável (e por que você não deveria ignorar essa necessidade), partiremos para as dicas práticas para melhorar o diálogo no dia a dia:

1. Não fuja das conversas difíceis

De acordo com a psicóloga Monica Machado, pós-graduada em Psicanálise e Saúde Mental pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, nunca devemos pensar que uma conversa difícil irá piorar uma situação já ruim. “Com mútuo entendimento, é possível chegar a uma conclusão”, garante.

O contrário, segundo a especialista, é o que realmente pode piorar o cenário: “Quando os dois se recusam a abordar o conflito, a falta de diálogo leva a um inevitável esfriamento da convivência entre o casal”, declara Monica.

Agora, claro, não se julgue por ter receio de realizar as famosas “DRs”. Segundo Claudia Petry, a coragem para enfrentar esses conflitos é um processo gradual, que faz parte de nossa jornada de crescimento pessoal.

2. Se prepare para a conversa

De acordo com Petry, é fundamental se preparar adequadamente para a conversa, organizando seus pensamentos e identificando claramente o objetivo da discussão.

3. Saiba escutar

Além disso, Claudia afirma ser essencial praticar a escuta ativa, demonstrando empatia e respeito pelo ponto de vista do outro. “Tente manter a calma durante a conversa, buscando controlar as emoções e evitar reações impulsivas”, recomenda.

Para isso, a psicóloga traz uma dica extra: escreva uma carta antes da discussão de relacionamento. “Ao escrever, conseguimos tanto organizar os pensamentos quanto escolher melhor as palavras”, diz.

Assim, na hora da conversa, teremos internalizado tudo aquilo que gostaríamos de falar (de uma forma muito mais assertiva).

E, claro, caso queiramos apenas ler a carta, não há problemas. “Com o tempo e a prática, você pode superar o medo e desenvolver habilidades eficazes para ter conversas difíceis de forma positiva”, garante a especialista.

4. Escolha o momento certo para conversar

Segundo Monica Machado, o melhor momento para discutir a relação é quando ambos podem falar, escutar e compreender a situação dentro do contexto do casal e da relação.

“Estes são aqueles momentos em que os dois estão sentindo de forma explícita a dor de algo que ocorreu. Essa é a hora perfeita de descarregar as emoções”, indica.

Já o pior momento para discutir a relação, de acordo com Monica, é durante o auge das emoções, quando os sentimentos estão exaltados e desgastados pela insatisfação. “Nesse período, é bom recuar, esperar em silêncio e buscar a solitude”, afirma.

5. Seja claro e direto

Claro, aqui não estamos falando sobre sermos robóticos durante uma discussão, como se estivéssemos realizando uma apresentação no trabalho ou algo semelhante. Contudo, a clareza e a objetividade podem ajudar (e muito) o casal a encontrar uma solução que satisfaça ambas as partes.

“Use linguagem simples, seja específico, ouça ativamente e esteja disposto a esclarecer. Ao sermos objetivas, evitamos rodeios e vamos direto ao ponto. A linguagem simples evita confusões e garante a compreensão”, pontua.

Ser específico, de acordo com Claudia Petry, é utilizar exemplos concretos que ajudem a ilustrar o seu ponto de vista. Por último (mas não menos importante): devemos praticar a escuta ativa, pois dessa forma, nos mostramos dispostos e pacientes em ajudar o outro.

6. Aposte na comunicação não-violenta

A comunicação não-violenta é uma das bases para uma comunicação (e um relacionamento) saudável. Na prática, isso significa evitar acusações, críticas ou linguagem agressiva.

“Foque em expressar seus sentimentos e preocupações de maneira clara e respeitosa, usando ‘eu’ ao invés de ‘você’. Isso ajuda muito a evitar uma abordagem acusatória”, esclarece Claudia.

Ao abordar os problemas, a psicóloga recomenda evitar generalizações, levando o foco para os fatos. “Ofereça espaço e tempo para o outro se expressar, sem pressioná-lo. Respeite o tempo do próximo para processar as informações e retomar a conversa quando se sentir pronto”, diz.

7. Empatia é essencial

Por fim, segundo Monica, quando percebemos que alguém está sofrendo por alguma atitude que para nós não parece grave, devemos repensar e olhar a situação por um ângulo diferente: “Abrir mão de nossos caprichos é reconhecer a presença do outro diante de nós”, conclui.

