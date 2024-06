Como a decoração do quarto pode ajudar no sexo

A decoração do quarto pode ajudar no sexo. Isso porque, se estivermos em um ambiente bagunçado e pouco convidativo, provavelmente experimentaremos baixos níveis de excitação e desejo – enquanto o contrário também é verdadeiro! Aliás, uma boa transa envolve, sem dúvidas, uma atmosfera instigante e sugestiva.

Para isso, podemos apostar em iluminações específicas, itens decorativos, cores quentes e muito mais. A seguir, a educadora sexual Luana Lumertz nos ensina a como transformar o nosso quarto em um verdadeiro templo sexual. Confira:

1. Cores indicadas para o sexo

Apesar de não haver uma cor específica que aumente a libido, Luana explica que, comumente, o mais indicado é tentar deixar o quarto com uma energia mais quente.

Sendo assim, aposte em acessórios vermelhos e outros itens decorativos que remetam a tons mais intensos. “Claro, reitero, isso não é uma regra. Há muitos motéis em que a temática é azul, por exemplo. Tudo vai depender do seu gosto”, diz.

2. Sprays e incensos

De acordo com Luana, o sexo deve envolver o estímulo de todos os sentidos, incluindo, claro, o olfato. “Em momentos de intimidade, é muito legal tentar usar um spray ou algo do gênero. Aposte em fragrâncias que sejam de seu agrado”, afirma.

Além dos aromas mais intensos (como rosas vermelhas, canela e pitanga), também é interessante apostar em cheiros que, de forma geral, tragam uma sensação de limpeza e leveza ao quarto. Aqui, indicamos lavanda ou eucalipto, que tornam o ambiente refrescante e revigorante.

Caso prefira, use e abuse de velas de massagem, que perfumam o quarto e ainda são ótimas pedidas para aumentar o clima sensual durante as preliminares. “É muito legal podermos associar um determinado cheiro a um momento erótico. Criar uma memória olfativa é algo importante”, declara.

3. Velas

Outra dica extremamente acessível: acenda algumas velas antes da transa. “Elas ajudam a tornar a iluminação do quarto mais indireta, o que contribui para uma vibe mais intimista e aconchegante”, explica.

“Se quiser, aproveite para deixar uma playlist com sons ambientes tocando bem baixinho, só para não ficar aquele quarto zero ruído, né?”, brinca.

A especialista esclarece que, apesar de não serem itens decorativos propriamente ditos, todos eles ajudam a preparar o ambiente, sendo muito mais efetivos do que as já saturadas pétalas espalhadas pelo cômodo, por exemplo.

4. Iluminação correta

Luana reforça que a iluminação mais recomendável é a indireta. “Muitas pessoas querem potencializar o clima intimista do quarto e, às vezes, só têm aquela luz branca habitual, que vem de cima e contraria a vontade de não ver tudo de uma forma tão clara, direta e, consequentemente, fria”, explica.

Para ajudar, a especialista recomenda luzes indiretas, que podem ser aplicadas através de abajures, por exemplo. “Indico posicioná-los nos cantos do quarto ou mesas de cabeceira. Muitas pessoas têm aquelas luminárias que projetam o céu no teto, o que pode ser muito legal também”, compartilha.

“É comum querer ver a pessoa sem uma luz direta em seu olho. Isso diminui o constrangimento e a vergonha, pois muitos precisam, primeiramente, entrar no clima”, declara. Para a educadora sexual, a iluminação muda o quarto a ponto de fazer com que nós nos sintamos mais à vontade para demonstrar nossos desejos e fantasias.

5. Roupa de cama

Em relação à roupa de cama, a educadora recomenda tecidos que tragam conforto, com toque macio. “Pode ser tanto um lençol de cetim quanto um de veludo.”

Entretanto, ela faz um adendo: “Eu não recomendaria decoração na cama por si só, porque acaba, comumente, mais atrapalhando do que ajudando”, alerta. Agora, claro, caso a pessoa tenha uma pegada mais romântica, pode valer a pena deixar um buquê ou arranjo de flores na mesa de cabeceira.

