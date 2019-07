Criança contrai grave condição após sinusite e mãe faz alerta

Uma mãe usou as redes sociais para fazer alerta para uma grave consequência de sinusite que atingiu seu filho. O garotinho, chamado Asafe, contraiu celulite orbital (ou celulite facial), uma infecção bacteriana que atinge o rosto na região dos olhos, após ter sido diagnosticado com a doença.

De acordo com o relato, publicado pela mãe num post do Facebook, Asafe já havia operado o canal lacrimal quando amanheceu com um dos olhos inchados. Achando que se tratava do mesmo problema, os pais o levaram ao oftalmologista, que o transferiu para a internação.

Leia também: Menino de 13 anos morre por causa de sinusite

O garoto havia contraído a celulite orbital, que pode ser decorrente de outras doenças, como a sinusite. Asafe ficou internado por 8 dias, tomando antibióticos, o que evitou consequências mais graves.

“Ele respondeu bem à medicação, tanto que, no terceiro dia de internação, estourou a celulite e, saiu muita secreção por dois dias. Isso dói muito, incomoda, é um sofrimento que, ninguém merece passar”, afirmou a mãe na publicação.

O que é celulite orbital?

De acordo com o pediatra e neonatologista Nelson Douglas Ejzenbaum, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e Academia Americana de Pediatria, a celulite orbital é uma doença infectocontagiosa, contraída por meio de bactérias que penetram pela órbita.

“Pequenas feridas ou até mesmo picadas de mosquito que a criança coça, podem levar bactérias pra dentro da pele, atingindo a órbita e causando a doença”, explica o Ejzenbaum.

A infecção também pode acontecer em outras regiões da face, por isso também é chamada de celulite facial. No entanto, o pediatra alerta para os casos como o de Asafe. “A nossa preocupação é que que essa infecção pode atingir o olho e levar a uma lesão oftálmica, que pode levar até mesmo à cegueira. É perigoso”.

Nesses casos, é recomendável que toda criança que contraia a infecção seja avaliada da melhor forma, para que o diagnóstico mostre se o olho foi atingido ou não.

Celulite facial x Celulite corpórea

A dermatologista Monica Fialho, diretora da clínica Barraskin no Rio de Janeiro, explica que, diferente da infecção, a celulite popularmente conhecida, cujo termo técnico é lipodistrofia ginoide, trata-se de ondulação na pele muito frequente em mulheres. “É preciso esclarecer que a celulite facial é uma doença infecciosa, potencialmente grave se não tratada de forma adequada”, explica a especialista.

Como prevenir e tratar

Ambos os especialistas recomendam que a higienização de áreas de ferimentos é essencial para prevenir a celulite. “Se o filho tem um ferimento, lave o ferimento, não deixe ele coçar para não levar bactérias para dentro do rosto”, explica Ejzenbaum.

“É importante higienizar bem as feridas com água e sabonete indicado por dermatologista. Em geral o tratamento envolve uso de antibióticos, sabonetes anti-sépticos e pomadas bactericidas”, detalha Fialho.

No caso de uma sinusite, como aconteceu com Asafe, o recomendável é que ela seja bem tratada para que não evolua para um quadro mais grave.

+ Confira os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

Síndrome de burnout – Izabella Camargo conta a sua história no podcast ‘Senta Lá, CLAUDIA’