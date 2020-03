O Hospital Icaraí, do Rio de Janeiro, confirmou a segunda morte por coronavírus no Brasil na noite desta terça-feira (17). O paciente era um homem de 69 anos que havia voltado recentemente de Nova York, nos Estados Unidos, e começou a se sentir mal no dia 11 de março.

Segundo o boletim médico, ele já tinha problemas de saúde pré-existentes. Ainda de acordo com o hospital, o quadro do paciente evoluiu para uma insuficiência respiratória aguda e chegou a receber ventilação mecânica, mas não resistiu após sofrer um choque séptico.