Capricho e Dasa apresentam especial de Outubro Rosa com Sandy

Neste mês, a Dasa, a maior rede de saúde integrada do Brasil, apresentou sua campanha para o Outubro Rosa em uma ação com a Capricho e Sandy. A cantora, que já estampou diversas capas da publicação, faz seu retorno com o projeto que visa incentivar a realização de exames anuais da mamografia a partir dos 40 anos, conforme orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia.

A artista é o ícone de uma geração e inicia sua jornada de cuidados para destacar a importância da saúde da mulher. De acordo com a diretora de marketing da Dasa, Daniela de Paula, a empresa está comprometida em promover a medicina preventiva e personalizada para cuidar da saúde e não apenas tratar doenças, e esta campanha é uma extensão deste compromisso.

A edição conta um especial completíssimo com mitos e verdades sobre câncer mama, um dicionário com tudo sobre mastologia (especialidade médica que cuida das glândulas mamárias), a importância da rede apoio e depoimentos de mulheres que venceram a doença. Além disso, claro, tem um papo aberto com Sandy sobre maturidade, chegada dos 40 anos e como é a sua relação com a saúde. “Meus amigos brincam que se eu não fosse cantora, seria médica”, conta a artista.

A Capricho de Outubro Nova traz 32 páginas e é uma publicação única com a tiragem de 15 mil exemplares (sim, terá uma versão impressa), que será distribuída em unidades dos laboratórios e hospitais da rede Dasa. A edição será compartilhada com influenciadores, jornalistas e fã-clubes de Sandy, ampliando seu alcance e impacto. Vale citar que todo o conteúdo também está disponível online e você pode acessá-lo pela plataforma do GoRead.

