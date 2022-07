Brad Pitt diz que sofre de doença rara e incurável

Em entrevista à GQ, o ator Brad Pitt disse sofrer de uma doença rara e incurável, a prosopagnosia. Mais conhecida como “cegueira facial”, ela faz com que pacientes tenham dificuldade em se lembrar dos rostos das pessoas.

Vale dizer, no entanto, que ele não teve um diagnóstico oficial, mas que tem certeza sofrer da condição. “Ninguém acredita em mim! Quero conhecer outros”, afirmou. Por conta de sua dificuldade em reconhecer pessoas, ele disse sentir vergonha e ser julgado como alguém “egocêntrico, distraído e inacessível”.

A prosopagnosia

Derivada das palavras prosopo (rosto) e agnosia (desconhecimento), prosopagnosia ou “cegueira facial” é uma condição neurológica que cria uma incapacidade de reconhecer rostos. Em pacientes mais graves, ela chega a criar uma dificuldade em diferenciar faces de objetos. Acredita-se que 136 milhões de pessoas ao redor do mundo sofram do problema.

Até o início dos anos 2000, cientistas acreditam que a condição era exclusividade de pessoas que sofreram lesões cerebrais, o que acabou se mostrando falso. É comum que pacientes com prosopagnosia sintam uma aversão por encontros sociais. No caso do ator, ele afirma preferir ficar em casa. “De vez em quando, alguém me dá um contexto e eu digo: ‘Obrigado por me ajudar’“, contou.