Os benefícios do yoga para a ansiedade

São muitos os impactos positivos de praticar o yoga para nosso corpo: elasticidade, respiração consciente, foco, concentração, gasto calórico… Entretanto, muitas pessoas tem buscado essa atividade pelos benefícios do yoga para a ansiedade.

Caracterizada por sentimentos de preocupação excessiva, nervosismo e medo, a ansiedade pode afetar significativamente a qualidade de vida das pessoas. Entre as diversas opções de tratamento disponíveis, o yoga se destaca como uma ferramenta poderosa para o controle da ansiedade e promoção do bem-estar geral.

Uma prática milenar com efeitos comprovados

O yoga é uma prática milenar originária da Índia que combina exercícios físicos, técnicas de respiração e meditação. Estudos científicos comprovam que a prática regular de yoga pode trazer diversos benefícios para a saúde mental, incluindo a redução da ansiedade.

Segundo Mariana Von Sydow, professora de yoga da plataforma Wilu, o yoga trabalha o corpo físico por meio da execução de posturas, que convidam à auto-observação constante: como se sente na postura, o que precisa ser ajustado, como está a respiração… Trazendo assim a atenção para si e para o momento presente.

Além disso, a prática inclui exercícios respiratórios, os pranayamas, que ensinam a respirar corretamente e técnicas para regular o ritmo respiratório, afetando diretamente o ritmo mental.

“A meditação também é fundamental, pois é o exercício mental de manter o foco; não se trata de não pensar em nada, mas sim de direcionar a atenção, seja para a respiração, o batimento cardíaco ou até mesmo os aromas do ambiente”, explica a especialista.

Como o yoga atua contra a ansiedade?

Conforme explica Mariana, quando se trata de ansiedade, referimo-nos a suas múltiplas formas de manifestação: emoções negativas como tensão e nervosismo, efeitos somáticos como aceleração cardíaca e suor nas mãos, reações comportamentais como inquietação e distúrbios de pensamento como a preocupação com ameaças potenciais.

Assim, a prática, com suas técnicas de respiração, concentração e presença no momento, “oferece ensinamentos valiosos para o controle da ansiedade em níveis prejudiciais à saúde”, segundo a professora.

O yoga atua contra a ansiedade de diversas maneiras:

Redução do estresse : As posturas físicas do yoga, conhecidas como asanas, promovem o relaxamento muscular e a liberação de hormônios do estresse, como o cortisol.

: As posturas físicas do yoga, conhecidas como asanas, promovem o relaxamento muscular e a liberação de hormônios do estresse, como o cortisol. Melhora da respiração : As técnicas de respiração do yoga, chamadas pranayama, ensinam a controlar a respiração, o que pode ajudar a acalmar a mente e reduzir a ansiedade.

: As técnicas de respiração do yoga, chamadas pranayama, ensinam a controlar a respiração, o que pode ajudar a acalmar a mente e reduzir a ansiedade. Aumento da autoconsciência : A prática do yoga promove a autoconsciência corporal e mental, o que permite identificar os primeiros sinais de ansiedade e desenvolver mecanismos para lidar com eles.

: A prática do yoga promove a autoconsciência corporal e mental, o que permite identificar os primeiros sinais de ansiedade e desenvolver mecanismos para lidar com eles. Promoção do bem-estar geral: O yoga também contribui para o bem-estar geral, melhorando o humor, a qualidade do sono e a autoestima, fatores que podem influenciar na ansiedade.

Existem posturas específicas que ajudam na ansiedade?

Segundo Mariana, recomenda-se especialmente as posturas que promovem a abertura do peito, as quais aumentam a capacidade respiratória e permitem uma respiração mais profunda.

“Combinar essas posturas com exercícios de respiração, onde se conta o tempo de inspiração e expiração, pode ser particularmente benéfico”, reforça.

Principais técnicas do yoga para o manejo da ansiedade

A especialista destaca como principais técnicas as posturas (asanas), a meditação e o controle da respiração (pranayama). De acordo com ela, todas essas práticas visam a tranquilidade e a paz interior, mantendo a atenção plena no presente e promovendo uma observação constante de si mesmo.

As posturas ajudam a manter o alinhamento do corpo, a sincronia da respiração com os movimentos e a consciência de como nos sentimos durante a prática. A respiração consciente auxilia no foco e na percepção do ritmo respiratório, além de intensificar as sensações corporais. Por fim, a meditação direciona a atenção para um ponto focal, seja a própria respiração, sons do ambiente, aromas ou a recitação de mantras, podendo também ser guiada por um instrutor experiente.

A importância da respiração no yoga

Para pessoas ansiosas, é extremamente importante direcionar a atenção à respiração, contando o tempo de inspiração e expiração, e percebendo as sensações do ar em seu percurso.

“Ao observar mudanças na temperatura e os movimentos do corpo, você pode sentir o coração desacelerar a cada ciclo. Esses passos ajudam a focar no momento presente, em si mesmo, permitindo desacelerar a mente para pensar de forma mais clara e objetiva”, explica Mariana.

Assim, é possível discernir se uma preocupação tem a proporção real que lhe é atribuída: “A respiração é vital para o nosso bem-estar“.

Yoga é para todos?

O yoga é uma prática acessível a pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. Existem diversas modalidades de yoga, com diferentes graus de dificuldade, o que permite que cada pessoa encontre a opção mais adequada às suas necessidades e preferências.

É importante consultar um profissional qualificado antes de iniciar a prática de yoga, especialmente se você tiver algum problema de saúde. O professor de yoga poderá te orientar sobre as posturas e técnicas mais adequadas para você, e te ajudar a montar um programa de prática personalizado.

Incorporando o yoga na rotina

“Não se cobre por não fazer tudo perfeitamente logo de início; como em tudo na vida, a prática é essencial. Não espere sentir-se confortável imediatamente ou que tudo seja incrível, pois o começo pode ser desafiador”, tranquiliza Mariana Von Sydow.

A profissional destaca que o yoga valoriza a não violência, o que inclui respeito por si mesmo. “Respeite seus limites, desafie-se gradualmente e integre a prática em sua rotina. Está tudo bem se alguns dias forem mais fáceis que outros; isso faz parte do processo de autoconhecimento.”

A recomendação da professora é começar com meditações curtas de 2-3 minutos, aumentando progressivamente o tempo: “Pratique a respiração durante a meditação ou em qualquer momento do dia para se acalmar, inspirando por um tempo e exalando pelo dobro do tempo. Quanto às posturas, a Saudação ao Sol é uma sequência famosa que pode ser praticada pela manhã por 10 minutos ou duas sequências, ajudando a relaxar o corpo e a se sentir melhor”.

O yoga é uma prática que exige tempo e dedicação. Não desanime se não sentir os resultados imediatamente. Continue praticando regularmente e você verá os benefícios a longo prazo. E, o mais importante, lembre-se de que a atividade é um complemento ao tratamento da ansiedade. Se você tem um quadro de ansiedade grave, é importante buscar ajuda profissional de um psicólogo ou psiquiatra.

