Yoga para aliviar enxaqueca: posturas práticas para fazer em casa

Só quem já viveu uma crise de enxaqueca como essa doença neurológica pode nos incapacitar de executar as mais simples tarefas do dia a dia. Essa dor de cabeça pulsante, que pode ainda acompanhar náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e ao som, é capaz de prejudicar significativamente a qualidade de vida de quem sofre com ela. Além do acompanhamento médico, que é essencial nesses casos, muitas vezes buscamos métodos alternativos que ajudem a aliviar um pouco dos sintomas desse dor de cabeça tão intensa. E a prática de yoga pode ser um desses recursos.

A antiga disciplina combina posturas físicas, técnicas de respiração e meditação para promover o equilíbrio físico, mental e emocional. Quando aplicada de forma adequada, o yoga pode ser um aliado poderoso no tratamento da enxaqueca.

Para ajudar a quem sofre com essas crises, a instrutora Priscilla Sangiovanni (@pri.sangiovanni) explica como o yoga pode ajudar a aliviar os sintomas da enxaqueca: “Por ser um caso de constrição cerebral, a enxaqueca necessita de movimentos que aliviem o estresse para ser amenizada, ajudando na liberação de hormônios como endorfina e serotonina pelo corpo. Estes, por sua vez, causam sensação de bem-estar, com efeitos analgésicos sobre as dores.”

A seguir, você confere alguns benefícios do yoga que auxiliam nas crises de enxaqueca e também dicas de asanas (posturas) e respirações para fazer em casa.

Yoga contra enxaqueca: Relaxamento muscular e melhora da circulação

A prática regular de yoga ajuda a relaxar os músculos do pescoço, ombros e costas, áreas frequentemente tensas em pessoas com enxaqueca. Isso pode reduzir a tensão muscular que pode desencadear ou piorar as crises.

Seus movimentos e posturas promovem ainda a circulação sanguínea adequada. Isso pode ser benéfico para pessoas com enxaqueca, pois a má circulação pode contribuir para o desenvolvimento das dores de cabeça.

Outra vantagem das posturas de yoga é que elas ajudam a melhorar a postura e a consciência corporal. Isso pode ser especialmente benéfico para pessoas que têm enxaquecas relacionadas à tensão no pescoço e nos ombros.

Redução do estresse e alívio da ansiedade

O estresse é um dos principais gatilhos para a enxaqueca. A yoga enfatiza a redução do estresse por meio da prática de técnicas de respiração profunda e meditação, o que pode ajudar a diminuir a frequência e a intensidade das crises.

Muitas pessoas com enxaqueca também sofrem de ansiedade. A yoga oferece ferramentas para lidar com o problema, incluindo técnicas de relaxamento e meditação que podem ser úteis no controle dos sintomas da enxaqueca.

Sono saudável

A insônia e distúrbios do sono podem desencadear ou agravar a enxaqueca. A prática de yoga regular pode melhorar a qualidade do sono, o que, por sua vez, pode ajudar a reduzir a frequência das crises de enxaqueca.

Posturas de yoga para aliviar a enxaqueca

Conforme aponta a instrutora Priscilla Sangiovanni, a proposta da prática de yoga em casos de enxaqueca é “sempre unir asanas que acalmam o cérebro e aliviam o estresse, que são os dois principais gatilhos da enxaqueca”. Sendo assim, ela indica as seguintes posturas:

Acalmar a mente observando a respiração é o início de uma prática voltada ao objetivo de amenizar dores fortes de cabeça.

Remover as tensões da região do pescoço ajuda a descomprimir a região da cabeça, aliviando as dores.

Após acalmar a mente e o corpo, execute a postura Ujjayi pranayama para ir estimulando uma boa oxigenação no sistema nervoso e, consequentemente, fluindo pelo corpo todo. Realizar essa técnica é muito simples: inspire pelas narinas e, ao soltar o ar também pelas narinas, contraia a glote( região atrás da garganta) para ir equilibrando todo o processo. Coloque a mão esquerda no coração e a direita na altura do umbigo, além de trazer o acolhimento da técnica, também auxilia na execução.

A sequência continua com o Balasana para acalmar o sistema nervoso. O estresse e a fadiga são reduzidos auxiliando na melhor circulação e oxigenação sanguínea.

A Balasana promove o descanso da mente e dos quadris e ajuda a melhorar as dores fortes na cabeça.

A proposta em casos de enxaqueca é sempre unir asanas, como a Paschimottanasana, que acalmem o cérebro e aliviem o estresse, que são os dois principais gatilhos da enxaqueca.

Marjariasana, a postura do gato, facilita novas aberturas na região das costas, melhorando a mobilidade da coluna e a boa circulação.

Adho Mukha Svanasana, o cachorro olhando para baixo, com a variação dos joelhos semiflexionados e o abdômen próximo às coxas, proporciona um alongamento maior na região das costas, aumentando a circulação sanguínea no cérebro. A regularidade ajuda a reduzir a frequência das dores de cabeça da enxaqueca.

A Setu Bandhasana é uma postura muito boa para estabilizar a pressão sanguínea, acalmando e relaxando a mente e aliviando também a ansiedade. Ela aumenta o fluxo de sangue no cérebro aliviando a dor e o desconforto da enxaqueca.

Por fim, a invertida sobre a cabeça oxigena o cérebro e alivia as dores na cabeça. É o momento que antecede o relaxamento, por isso é importante manter a mente concentrada na respiração consciente, ajudando a dar o toque final no equilíbrio geral do corpo e mente.

“A prática se encerra também com o yoga nidra (técnica de relaxamento profundo), numa posição deitada de relaxamento, onde tudo que foi estimulado na parte física, agora será assimilado internamente, ancorando todos os benefícios em seu devido tempo”, recomenda a instrutora.

É importante lembrar que o yoga não é uma cura definitiva para a enxaqueca, e os resultados podem variar de pessoa para pessoa. Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, incluindo a yoga, é aconselhável consultar um profissional de saúde, especialmente se você tiver uma condição médica subjacente.