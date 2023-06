10 motivos para incluir chá verde na rotina

Incluir o chá verde na rotina pode ser uma maneira fácil e deliciosa de melhorar a saúde geral e o bem-estar. Essa bebida tem sido apreciada por milênios e é amplamente conhecida por seus benefícios.

Segundo a nutricionista Mariana Rosa, do Comitê Umami, o chá verde é uma das melhores opções para ser incluída na dieta do dia a dia. “O chá verde é proveniente da Camellia sinensis, planta originária do território chinês e indiano. Possui em sua composição os aminoácidos glutamato e teanina, responsáveis por conceder à bebida o umami, quinto gosto básico do paladar humano”, explica.

Com suas raízes na antiga cultura asiática, essa infusão tem conquistado o paladar de pessoas ao redor do mundo. Se você ainda não adicionou o chá verde à sua rotina diária, aqui estão alguns motivos convincentes para considerar essa escolha saudável:

1) Antioxidantes poderosos

O chá verde é rico em antioxidantes, como catequinas e polifenóis, que ajudam a proteger as células do corpo contra danos causados pelos radicais livres. Essas substâncias podem reduzir o risco de várias doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, câncer e doenças neurodegenerativas.

2) Estímulo ao metabolismo

Se você está buscando maneiras de melhorar a perda de peso, o chá verde pode ser um aliado eficaz. Estudos sugerem que os compostos presentes no chá verde podem aumentar a taxa metabólica e ajudar na queima de gordura. Além disso, o consumo regular de chá verde pode auxiliar na regulação dos níveis de açúcar no sangue e na redução do apetite.

3) Auxílio na digestão

De acordo com a nutricionista, o glutamato, um dos aminoácidos presentes na bebida, possui receptores no estômago. “Ele estimula a liberação de moléculas que ativam o nervo vago, que transmite a informação ao cérebro da presença de proteínas no estômago, intensificando e melhorando a digestão”, ressalta.

4) Saúde cardiovascular

O chá verde tem sido associado a uma redução do risco de doenças cardíacas. Seus compostos bioativos podem ajudar a diminuir os níveis de colesterol LDL (o “colesterol ruim”) e triglicerídeos, melhorando assim a saúde do coração.

As propriedades do chá verde também ajudam impedindo a formação de coágulos no sangue, podendo colaborar na prevenção de doenças cardiovasculares, incluindo AVC, infarto e trombose.

5) Renovação celular

“A propriedade antioxidante também auxilia no combate aos radicais livres. Dessa forma, o chá verde ajuda na renovação celular, combatendo o envelhecimento da pele e mantendo a aparência jovial”, informa Mariana Rosa.

6) Ação anti-inflamatória

A presença de substâncias anti-inflamatórias no chá verde pode beneficiar pessoas com condições inflamatórias crônicas, como artrite. Os antioxidantes presentes na infusão podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo, aliviando os sintomas e promovendo uma melhor qualidade de vida.

7) Saúde cerebral

O consumo regular de chá verde tem sido associado a benefícios para o cérebro. As catequinas presentes na bebida podem ajudar a melhorar a função cognitiva, a memória e a concentração. Além disso, estudos sugerem que o chá verde pode reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer e o mal de Parkinson.

8) Concentração e melhora no humor

O chá verde possui também cafeína, o que estimula o sistema nervoso central. Dessa forma, são provocadas as liberações de serotonina, o que afeta diretamente na melhora do humor, e de hormônios e neurotransmissores, que aumentam e intensificam a concentração.

9) Hidratação saudável

O chá verde é uma opção excelente para manter-se hidratado ao longo do dia, especialmente para aqueles que desejam limitar o consumo de bebidas açucaradas.

Ao contrário de muitas outras bebidas, o chá verde é naturalmente livre de calorias e açúcares, tornando-se uma alternativa refrescante e saudável.

10) Retenção de líquido

A cafeína também é um composto diurético, ou seja, auxilia no combate à retenção de líquidos. “A propriedade diurética pode colaborar e desinchar o corpo, também ajudando na perda de peso”, conclui a especialista.

Dica útil: Lembre-se de optar por chás de qualidade, preparados com água quente, mas não fervente, para preservar as propriedades benéficas. Consultar um profissional de saúde também é importante