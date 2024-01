Ácidos Biônicos: o que são, benefícios e como usar

Parece que é de hoje, mas a verdade é que o boom dos cuidados com a pele já vem acontecendo tem um tempinho — pelo menos desde 2015. Há quase 10 anos, esse “Big Bang” do skincare não desacelera, muito pelo contrário. A cada ano, mais ativos são descobertos, mais tratamentos são apresentados nos consultórios dermatológicos e mais produtos chegam às prateleiras das farmácias e perfumarias mundo afora. A bola da vez são os ácidos biônicos — ou BAs, para os íntimos —, uma nova categoria que promete resultados incríveis.

“Os ácidos biônicos fazem parte da terceira geração de ácidos, e possuem uma estrutura molecular diferente dos alfa-hidroxiácidos tradicionais”, explica a farmacêutica Maria Eugenia Ayres.

Os “alfa-hidroxiácidos tradicionais” que ela menciona são os AHAs, aqueles que a gente já conhece, como o glicólico, mandélico ou lático. “Os BAs apresentam múltiplos grupos de hidroxilas ou, de forma simples, moléculas maiores que penetram na pele de forma mais lenta e gradual.”

Na prática, isso quer dizer que os BAs são igualmente potentes, mas muito menos abrasivos do que os produtos das gerações anteriores

Como os ácidos biônicos funcionam?

E é aí que vive o segredo: por terem uma penetração mais lenta, os BAs são incríveis para quem tem pele sensível. Segundo pesquisa realizada em 2022 pela marca Aveeno, 71% dos adultos afirmam ter a pele sensível, um número que cresceu mais de 50% comparada à pesquisa anterior, feita no início dos anos 2000. É difícil cravar que esse índice tenha aumentado apenas por exposição exacerbada a agentes externos, como poluição e sol.

O provável é que o autoconhecimento do público sobre skincare tenha crescido e as pessoas tenham mudado a forma como definem sua própria pele. Fato é que, com um maior conhecimento por parte da população leiga, ficou mais fácil adaptar a rotina de cuidados a cada tipo de pele.

Assim, os ácidos, que já eram muito queridos por suas bem-vindas funções de renovação celular, redução de manchas e uniformização de pele, passaram a contemplar também a pele sensível — o que abrange muita gente que antes não tolerava os produtos.

E no que eles podem ajudar? “Os ácidos biônicos são essenciais no tratamento de rugas, linhas finas, manchas e uniformização da textura em pessoas com uma pele mais seca, ressecada, sensível ou sensibilizada”, explica a dermatologista Ana Maria Pellegrini.

Como já vimos, o segredo para esse tratamento diferenciado está na velocidade de sua ação. Ácidos convencionais costumam ter moléculas menores, que penetram profundamente na cútis, realizando uma renovação celular potente, mas muito mais agressiva.

Isso pode não só impactar ainda mais as peles sensíveis, mas também deixar peles tidas como “normais” sensibilizadas. Além de tudo, ainda são fotossensíveis, o que pode ser um problema quando falamos de tratamentos de pele no verão.

Quais são os benefícios dos ácidos biônicos?

Assim como todos os ácidos, os biônicos promovem uma esfoliação química na pele, que causa uma descamação suave, renovando a cútis e evitando o acúmulo de células mortas. Só que tudo isso sem agredir. Ou seja, os BAs unem o melhor de dois mundos, já que é possível obter uma pele renovada com menos reações adversas.

Outro ponto positivo dos biônicos é seu poder antioxidante (que previne o envelhecimento precoce da pele), além de uma particular característica umectante.

“Quando usamos um ácido convencional, como o retinóico, por exemplo, muitas vezes acabamos com a pele ressecada — tanto que é indicado intercalá–lo com algum produto hidratante. Isso não acontece com os BAs”, explica a dermatologista Mônica Aribi.

“Esse tipo de ácido é uma pedida ótima para peles mais secas e ressecadas, já que eles também têm a função de captar água do ambiente, prevenindo, assim, a desidratação”, comenta Ana Maria Pellegrini.

Uma cútis hidratada significa, consequentemente, uma pele mais elástica, firme e com a barreira cutânea fortalecida.

Posso usar ácidos biônicos no verão?

Durante a estação mais quente do ano, dermatologistas costumam desaconselhar os queridos tratamentos com ácido, para evitar a exposição ao sol. Com os BAs, isso não é necessário.

“Eles foram desenvolvidos para serem menos reativos do que os ácidos convencionais”, comenta Maria Eugenia Ayres. “Por terem moléculas maiores, não aumentam a sensibilidade cutânea com a exposição solar.”

A dermatologista Mônica Aribi ainda ressalta que, por serem poderosos antioxidantes, eles têm uma função fotoprotetora, mas alerta: “Isso não significa que você pode sair de casa sem proteção solar, apenas que os BAs são mais seguros para serem usados no verão”.

Qual ácido biônico escolher?

Na dúvida em qual biônico chamar de seu? Atualmente, há dois tipos disponíveis no mercado: os maltobiônicos e os lactobiônicos. Ambos são irmãos, digamos assim, mas não iguais ente si.

“O maltobiônico é derivado da maltose, ou seja, é vegano”, explica Mônica Aribi. “Ele é o mais recente, o que o torna mais tecnológico também.” Quando comparado ao lactobiônico, que deriva de produtos lácteos, sua hidratação é mais potente e a função de renovação celular, menos agressiva.

O ácido maltobiônico também se tornou mais comum que seu irmão mais velho, já que as marcas têm buscado produtos que sejam livres de origem animal.

Ficou com interesse em incluir os BAs na sua rotina? Você pode inclusive misturá–los com outros ácidos, desde que com orientação do seu dermatologista. Maria Eugênia, porém, alerta: “Ao combiná–los, o risco de irritação e secura cutânea por causa da potência da esfoliação aumenta”. Ou seja, se você tem a pele muito sensível, talvez não seja a melhor ideia.

Quais ácidos biônicos comprar?

