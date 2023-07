Ectoína: Conheça o composto queridinho do momento no skincare

A beleza, assim como a moda, está sempre ligada à tendências. Seja uma nova cor de batom, um delineado diferente ou um produto de skincare. Os queridinhos, há alguns anos, são a niacinamida e o ácido hialurônico (e seus diversos tipos). O mais recente ingrediente a emergir no mundo de cuidados com a pele é a ectoína. Esse é exatamente o ponto em que queremos chegar: existe sempre uma substância que cai no gosto do público e dos desenvolvedores de produtos.

Antes de ir atrás de cremes e séruns com esse componente, precisamos entender o que ele tem de especial. Em entrevista à Claudia, Marília Tamaka, farmacêutica analista de pesquisa e desenvolvimento da Creamy, explicou o que é ectoína e quais são seus benefícios.

O que é ectoína?

Não estamos falando de um ingrediente descoberto recentemente – este composto natural está entre nós desde a década de 1980. “A ectoína é uma molécula naturalmente produzida por bactérias extremófilas, que vivem sob condições ambientais extremas, que podem ser: alta exposição a radiação UV, calor ou frio extremos, alta concentração de sal na água, baixíssima umidade relativa do ar, pouco oxigênio, etc”, esclarece Marília.

A ectoína é o que ajuda na sobrevivência desses microorganismos. “Essa substância é capaz de reter umidade. Ao atrair moléculas de água para sua estrutura, ela forma ‘almofadas’ de umidade ao redor de proteínas e organelas celulares, protegendo-as de estresse oxidativo e contribuindo para a fluidez de membranas celulares, melhorando a atividade das células”, completa. Já deu para entender que é uma molécula resistente e bem importante.

“É uma substância com muitos benefícios diferentes, sendo capaz de, sozinha, promover uma pele mais saudável e bonita, e é compatível com todos os tipos de fórmula e ativos, sendo fácil de formular com ela”, completa. A ectoína, inclusive, é encontrada em produtos para os olhos, pois ajuda a minimizar os inflamações, alergias oculares e aquela sensação de olhos secos.

Benefícios da ectoína para a pele

A ectoína é uma molécula muitíssimo benéfica para a pele, com propriedades hidratantes e protetoras. Ela possui uma capacidade de unir-se facilmente com a água, o que auxilia na reparação cutânea. “Na pele, podemos notar melhora significativa da hidratação, elasticidade e textura. Além de reparo da barreira cutânea, ação calmante e redução de rugas e linhas finas”, explica a profissional. “A ectoína é uma grande aliada na prevenção do fotoenvelhecimento.”

Este é um ativo excelente para quem sofre com inflamações cutâneas, e pode ser utilizado peles com dermatite atópica, eczema ou psoríase. E ainda possui ação antipoluição, proteção de luz azul/visível e preserva as células contra o dano causado por exposição à radiação UVA/UVB. É uma boa barreira de proteção às telas, seja de computador, celular, tablets ou TV.

“Mas atenção! A ectoína não funciona como um protetor solar, e nem pode substituir esse tipo de produto. Ela ajuda a diminuir os danos causados pelo sol, mas não reage com a radiação solar da mesma maneira que os filtros solares”, esclarece Marília Tamaka.

O couro cabeludo também é pele, ou seja, podemos usar esse composto para hidratar essa parte do corpo. “A ectoína hidrata muito bem o couro cabeludo, reduzindo descamação por desidratação; sua ação calmante melhora a vermelhidão e irritação, e também pode auxiliar na redução da caspa”, completa Marília.

Como incluir a ectoína na rotina de cuidados

“A ectoína é um ingrediente solúvel em água, estável em ampla faixa de pH, muito fácil de incorporar na maior parte das formulações cosméticas”, conta a profissional. A substância já é bem presente nos produtos de beleza internacionais. Aqui no Brasil, há opções no mercado, de séruns e hidratantes. “Acredito que ainda não vemos muitos produtos com ectoína pelo custo do ativo, que é mais alto do que a niacinamida, mas é uma ótima aposta caso esteja procurando um skincare mais minimalista, mas ainda muito eficaz”, explica a profissional”.

“Ela pode ser utilizada tanto de dia quanto de noite, e seus efeitos serão mais pronunciados quando utilizada em produtos sem enxágue. Também é compatível com os mais diversos ativos utilizados em skincare, então não se preocupe com incompatibilidades”, completa Marília.