7 dicas para retomar as atividades físicas depois da “pausa” do inverno

Não é segredo que muita gente pula vários dias da malhação no outono-inverno; as manhãs frias dão uma preguicinha de sair da cama mais cedo, as noites geladas são um convite para entrar em casa o mais rápido possível depois do trabalho… E assim as atividades físicas são deixadas um pouquinho de lado nos meses do meio do ano.

Se este é seu caso, saiba que você não está sozinha e ninguém está aqui para lhe julgar, mas sim para lhe ajudar a retomar o pique agora que os dias estão mais quentes. Conversamos com a educadora física Andréia Mattoso e com o diretor técnico da Sociedade Brasileira de Personal Trainers Giulliano Esperança, e trazemos aqui sete dicas para você colocar a rotina dos exercícios físicos em dia.

Recomece com exercícios leves ou moderados

Seu corpo está “enferrujado” e seu sistema imunológico, um pouco mais frágil. Mesmo que você não venha tendo resfriados ou algo assim, pode confiar: ele não está 100%. Então, se você pegar pesado na ginástica logo nos primeiros dias, o risco de ficar gripada ou com dor de garganta é grande – sem contar as dores musculares e de articulação, que não têm a ver com o sistema imunológico, mas chegam como efeito negativo de uma forçada na intensidade dos exercícios.

Para evitar tudo isso e não desistir na segunda semana, comece com exercícios leves ou moderados e vá aumentando gradativamente.

Fique atenta à hidratação

O recomendado é que uma pessoa média que não faça nenhuma atividade física beba dois litros d’água por dia; quando se exercita, precisa acrescentar um copo de água (240 ml) a cada meia hora de malhação para não ficar desidratada. Lembre-se: a desidratação pode ter consequências sérias no organismo, como risco de lesões musculares e outros problemas bem mais graves, como comprometimento do funcionamento dos rins e do sistema circulatório.

Durma bem para malhar bem

A má qualidade do sono prejudica sua atenção, sua memória e também o seu desempenho físico. Pratique uma boa higiene do sono todas as noites – faça a última refeição do dia pelo menos duas horas antes de ir dormir, desligue TV e fique longe do celular quando for para a cama, apague as luzes do quarto – e durma pelo menos oito horas. Você vai ver como seu treino vai render mais no dia seguinte.

Tenha uma meta para a atividade física

O que você pretende ao fazer atividades físicas? Melhorar o condicionamento? Ter mais fôlego? Perder peso? Saiba exatamente o que você quer para poder explicar isso para o instrutor da academia ou para o personal trainer e ter uma rotina de exercícios adequada aos seus objetivos e à sua aptidão no momento (baixa, porque você está voltando ao ritmo).

Diminua o consumo de bebidas alcoólicas

O álcool afeta o funcionamento do organismo, prejudica o sono, exige muito do fígado e atrapalha a hidratação. Tudo isso resulta em uma ida bem fraca à academia ou em uma caminhada/corrida de rua capenga no dia seguinte. Você pode tomar seus bons drinks, é claro, mas pegue leve especialmente quando souber que o dia seguinte é dia de mexer o corpinho.

Faça algumas atividades ao ar livre

Não precisa ser todos os dias, mas pelo menos três vezes por semana caminhe, corra ou ande de bicicleta ao ar livre. O contato com a natureza dá um estímulo extra para você continuar tendo vontade de se exercitar

Aproveite para fazer um check-up

Toda essa disposição para voltar a malhar pode ser usada para outras providências, como fazer um check-up com ginecologista, endocrinologista e outros especialistas médicos. Se houver algo que precise de tratamento, você já cuida disso e melhora o desempenho na ginástica. Quanto mais cuidada a saúde estiver, mais as coisas funcionam bem em todos os aspectos – da rotina de malhação à concentração no trabalho e ao prazer de fazer as coisinhas do dia a dia.