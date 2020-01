7 alimentos e bebidas que não podem faltar em um café da manhã saudável

Estudos divergem sobre a máxima que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, mas uma coisa é certa: “Essa refeição fornece a quantidade adequada de nutrientes e grande variedade de vitaminas, minerais e fibras para garantir energia para o dia“, explica a nutricionista Carina Brunale. Porém, tudo depende do tipo de alimento que vai à mesa.

Anote aí o que estão no topo da lista de recomendações dos nutricionistas:

1. Ovos

Ovos são ricos em proteínas, vitaminas, minerais e diversos outros nutrientes. A também nutricionista Lidiane Santana cita como exemplo a presença de colina, uma substância encontrada na gema do ovo e essencial para o bom funcionamento do organismo. “Seu baixo consumo é relacionado a doenças do fígado, cardiovasculares e distúrbios neurológicos”, diz a especialista.

Os modos mais saudáveis de consumir esse alimento no café da manhã são omeletes e ovos mexidos. Não há receita complicada e você usará pouco ou nenhum óleo.

2. Leite e derivados

Outra ótima fonte de proteína é o leite, mas prefira o desnatado, que não tem gordura saturada, e opte por tomá-lo puro, sem adicionar achocolatado (que contém alta dose de açúcar).

Os derivados também estão na lista. Em relação aos queijos, dê preferência aos brancos (queijo minas, cottage e ricota), menos gordurosos que os amarelos. Iogurte também é uma opção para o café da manhã, principalmente se for misturado com frutas e cereais.

Mas atenção! Nem todos os derivado do leite são indicados para um café da manhã saudável. A manteiga, por exemplo, é extremamente rica em gordura saturada, então é preferível substitui-la por margarina, que ajuda a reduzir o colesterol ruim.

3. Frutas

Banana, maçã, mamão, laranja, manga e melancia são algumas das frutas mais populares. Elas contêm alta quantidade vitaminas, especialmente dos complexos B e C, além de serem fontes de potássio, magnésio e cálcio, todos de extrema importância para a nossa saúde.

O melhor modo de consumi-las é comendo a fruta inteira, pois assim seus nutrientes são mais bem aproveitados. Mas nada te impede fazer um suco ou uma vitamina combinando as sua frutas favoritas.

4. Cereais

Cuidado apenas com os industrializados que vêm cheios de açúcar e não fazem bem para a sua saúde. O indicado é incluir aveia, linhaça, centeio, chia e granola na sua primeira refeição do dia.

Esses grãos são ricos em fibras, sendo fontes perfeitas de energia para o corpo e ingredientes importantes para garantir o bom funcionamento do sistema digestivo.

5. Pão

Para conquistar uma boa dose de energia, carboidratos são importantes. E o pão é uma boa fonte. Mas, segundo Carina, o ideal é o pão integral. “Ele ajuda na saciedade, oferece vitamina do complexo B e melhora o humor”, diz.

6. Chá

Há uma variedade sem fim de chás que podem ser benéficos à saúde – isso sem contar que ajudam muito na hidratação. Confira alguns tipos e suas propriedades aqui.

7. Café

“O café acelera o metabolismo, melhora a energia e a capacidade cognitiva. Além disso, a cafeína possui alguns minerais em sua composição”, conta Lidiane, que também a alerta sobre a importância de consumir a bebida em quantidade moderada!