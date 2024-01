3 dicas para embarcar em uma reeducação alimentar duradoura

Com a chegada de 2024, uma meta bastante comum é ter uma vida mais saudável e uma alimentação equilibrada. Mas tirá-la do papel demanda disciplina e, claro, uma estratégia bem montada. A boa notícia? É possível embarcar em uma reeducação alimentar duradoura seguindo alguns passos simples.

De acordo com Eduardo Rauen, médico do esporte, nutrólogo e cofundador da Liti, mais importante do que usar a força do novo ano para dar o primeiro passo em busca de uma vida mais saudável, é criar uma estratégia para implementar isso de forma a ser mantida.

“É comum no fim do ano muitas pessoas optarem por dietas mais radicais, de curto prazo, sem nenhum tipo de orientação. Entretanto, quando pensamos em uma dieta, estamos falando de um processo com começo, meio e fim. Mas, na verdade, precisamos ir além: encontrar hábitos alimentares sustentáveis para cada um. Sem o acompanhamento de um médico ou profissional qualificado, há uma grande chance de o peso perdido retornar após o Carnaval”, explica.

Defina metas à curto e longo prazo

Pode ser que o seu desejo para o próximo ano seja treinar 5x por semana, porém se atualmente você não faz nenhum tipo de atividade física, vai ser muito difícil criar esse hábito e se manter engajado por um longo período.

Criar uma meta mais flexível e realista vai te ajudar a alcançar o objetivo no curto prazo e caminhar para que essa meta seja cumprida no longo prazo. O mesmo vale para o emagrecimento.

Facilite a construção dos seus novos hábitos

Quando falamos de mudança de comportamento, há uma grande máxima: “Se quiser incentivar um comportamento, torne ele o mais fácil possível”.

Isso pode parecer óbvio em um primeiro momento, mas são frequentes os exemplos na nossa vida pessoal em que essa não é a realidade. Pequenos fatores são suficientes para impedir com que façamos algo novo, muitas vezes até de forma irracional.

Beber menos água do que deveríamos por esquecer de encher a garrafinha, pegar uma comida menos saudável porque ela já está pronta, adiar exames ou treinos por ter que agendar com alguém.

Segundo o especialista, para mudar é preciso facilitar a rotina: garantir que você tenha opções saudáveis sempre à mão, colocar a roupa do treino logo de manhã para não desistir no meio do dia ou levar frutas para os lanches fora de casa.

Pratique até que a reeducação se torne um hábito

Para criar novos hábitos é preciso praticar. Além de ter motivação e enxergar sentido nos comportamentos saudáveis, é preciso fazer um esforço para executar aquilo que planejamos. A cada vez que o comportamento é repetido, gasta-se menos esforço porque ficamos mais competentes e eficazes na sua execução.

Com o tempo (e é preciso tempo, paciência e persistência), as decisões vão se tornando hábitos: não precisamos mais ficar pensando se vamos ou não dar uma caminhada agora, porque simplesmente vamos; ou não precisamos mais ficar pesando as vantagens e as desvantagens de pedir este ou aquele prato, porque simplesmente vamos na opção mais saudável; e não precisamos decidir se vamos ou não parar para planejar as refeições da semana, porque já virou parte da rotina.

Outro incentivo importante é o apoio de amigos e familiares, o que pode ser muito motivador durante essa experiência. Compartilhar metas com pessoas próximas, trocar experiências e incentivar uns aos outros pode tornar o processo mais agradável e bem-sucedido.

“Ao adotar um estilo de vida que integre a busca pela perda de peso com a promoção de uma rotina saudável, as transformações não se limitam apenas ao aspecto estético”, acredita o médico da healthtech.

“Para encontrar sucesso nessa busca, é preciso compreender quais alimentos podem ajudar neste processo, como é o caso daqueles ricos em proteínas e também as frutas. Sem a devida atenção e apoio, ou apenas deixando de comer, a meta de perder peso pode virar uma grande dor de cabeça. Por isso é importante encontrar acompanhamento profissional qualificado que vai te ajudar e te guiar nesse caminho em busca de uma melhor versão de si mesmo”, conclui Rauen.