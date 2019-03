Yovana Mendonza, a vegana que enfureceu seguidores por comer peixe

Aos 28 anos, Yovana Mendonza Ayres é um fenômeno da internet. Com 2 milhões de inscritos em seu canal no Youtube e mais de 1,3, milhão de seguidores, a jovem californiana fazia sucesso no meio vegano com seus vídeos de receitas, dicas de beleza e dietas emagrecedoras. Fazia…

Adepta do crudiveganismo, vertente em que apenas se ingere alimentos crus, Yovana possuía um público fiel e crescente. Seu ganho mensal com o canal ‘Rawvana‘ era estimado em quase 30 mil dólares e, para além das fronteiras do Youtube, ela também faturava fazendo divulgação de produtos e publicando livros sobre a temática vegana.

Todo esse império ruiu do mesmo modo como foi erguido: através das redes sociais. Em vídeo postado no Instagram por Paula Galindo, youtuber do ramo da beleza, Yovana é vista em um restaurante de Bali, no que poderia ser um simples almoço entre amigos. Um detalhe, porém, desencadeou toda a polêmica: em seu prato é possível notar um filé de peixe.

A reação dos seguidores foi imediata e, por todos os lados, não houve quem poupasse a jovem de recriminações. Yovana foi alvo tanto daqueles com quem dividia um estilo de vida, quanto dos não-adeptos e críticos do veganismo.

Os ânimos estavam inflamados sobretudo pela maneira como ela tentou esconder o prato ao perceber que estava sendo filmada. Para a maioria, isso reforçava a ideia de que a youtuber não passava de uma grande farsa.

Como resposta, dias depois Yovana postou uma explicação em seu canal. No vídeo intitulado “O que está acontecendo”, ela começa com um pedido de desculpas. “Lamento muito pela maneira como vocês tiveram que descobrir sobre a mudança recente que fiz em minha dieta”, disse.

Abatida, a jovem então declarou estar passando por uma variedade de problemas de saúde e que, após muito relutar, havia começado a ingerir alimentos de origem animal por recomendação médica.

“Minha menstruação havia parado de descer, e minha situação hormonal era a de uma mulher pré-menopáusica, com apenas 20 anos”, explicou. Segundo ela, a revelação sobre a mudança alimentar já estava sendo planejada, apenas faltava o momento adequado.

As desculpas, contudo, não foram o suficiente para reconquistar seus seguidores. Tampouco suas declarações ao canal Univision de que as doenças nada tinham a ver com o fato de ser adepta do veganismo.

“Muito desapontada. A pior parte é você tentando esconder o peixe em seu prato. Existem outras alternativas além de ovos e peixes para cuidar de seus problemas de saúde”, escreveu uma possível ex-fã. Outro comentário sugere que Yovana mude seu nome para Pinóquio.

O episódio também afetou o relacionamento da youtuber com alguns de seus patrocinadores. A respeito dos contratos rompidos, ela se mostrou estar resignada: “Sim, houve várias marcas com as quais já não vou mais trabalhar, porque era tudo baseado em plantas e eu sabia que no momento em que dissesse publicamente [que passou a consumir proteína animal] isto me afetaria”.

A péssima repercussão e os comentários negativos também parecem não afetá-la. Determinada a voltar o mais cedo possível aos hábitos veganos, sua prioridade no momento é tratar da própria saúde. Quanto ao que será da vida de vlogueira influencer, Yovana mantém silêncio. Enquanto isso, seu número de seguidores cai dia após dia.

