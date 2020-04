O fenômeno que tomou conta de Veneza e de diversas outras parte do mundo chegou também ao Rio de Janeiro nesses tempos de coronavírus. Em decorrência do isolamento, a poluição do mar está diminuindo visivelmente e tem circulado pelas redes sociais um vídeo da Baía de Guanabara limpa. Na filmagem, é possível ver tartarugas nadando bem próximas à margem.

As imagens foram gravadas nas proximidades do Aeroporto Santos Dumond, ao fundo é possível ver o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. “Vou fazer uma filmagem aqui rápida, porque eu acho que jamais eu vou encontrar um momento como esse no resto da minha vida”, diz o homem que filma as águas da baía.

As imagens impressionam quem frequenta a região e o vídeo vem sendo compartilhadas por diversas pessoas desde a noite de terça-feira (14), mas o autor ainda não foi identificado.