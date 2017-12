Viagens de Uber poderão gerar milhas para viajar

A partir do primeiro trimestre de 2018, clientes da Uber poderão acumular e resgatar milhas do programa de fidelidade Smiles.

A ideia do acordo assinado entre as duas empresas é a de que clientes cadastrados no aplicativo de serviço de caronas tenham suas caronas convertidas em pontos. É o que informa o jornal O Globo.

O caminho inverso também será possível. Usuários poderão converter a pontuação existente no sistema Smile ou comprar créditos Uber para utilizá-los em corridas.

