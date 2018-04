Túlio Gadêlha, namorado da apresentadora Fátima Bernardes, está acompanhando Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista. O ex-presidente teve a prisão decretada nesta quinta (5) por Sérgio Moro. O juiz deu prazo até esta sexta (dia 6), às 17h, para que ele se entregue. “Estamos ao lado do ex-presidente #Lula para defender a ordem constitucional e a democracia. Não sou petista, sou jurista”, escreveu o advogado em sua rede social.

Lula passou a noite no sindicato, onde está acompanhado por um grupo de apoiadores, como a deputada federal Manuela D’Ávila, pré-candidata do PC do B à Presidência da República. Ela cancelou uma visita ao Piauí para participar de eventos de solidariedade ao ex-presente. De acordo com aliados, o ex-presidente não quer se entregar.

Pernambucano como o ex-presidente, Túlio é formado em direito pela Universidade Católica de Pernambuco (UniCAP) e filiado ao PDT. No partido, acumula as funções de presidente da JSPDT (Juventude Socialista do PDT) estadual e secretário geral da sigla em Pernambuco.

Em 2014, foi candidato a deputado estadual, mas obteve apenas 3.495 votos e não se elegeu. Assumiu, no fim de 2017, o Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (Iterpe) na gestão Paulo Câmara (PSB), atual governador do Estado, mas foi afastado do cargo menos de dois meses depois, sem justificativa divulgada, segundo publicação de 19 de janeiro no Diário Oficial.

Segundo o site Poder 360, Túlio planeja concorrer à Câmara dos Deputados neste ano. Ele deixou seu nome à disposição do partido para concorrer nas eleições deste ano.

