Famoso desde que começou a namorar Fátima Bernardes em novembro do ano passado, Túlio Gadelha foi entrevistado pelo TV Fama, da Rede TV, e falou sobre o relacionamento com a apresentadora. Apesar de dizer ao repórter que não acredita que “essa pauta seja interessante para ninguém”, ele não fugiu de nenhuma pergunta do repórter André Luiz Montanheiro .

Ao ser questionado sobre como foi passar o Carnaval ao lado da amada, Túlio disse que ela é uma pessoa incrível e o faz muito feliz e que acredita que também a faça.

Ele mora em Recife, enquanto Fátima mora no Rio de Janeiro, mas contou ainda não fazem planos de morar juntos. “A gente não conversou sobre isso”, disse. O repórter insistiu e perguntou sobre casamento. Túlio, então, ressaltou que eles estão juntos apenas há 3 meses e que é muito cedo para esse assunto.

André também perguntou se ele é romântico com Fátima e Túlio respondeu: “Como todo namorado, a gente tenta ser o melhor.”