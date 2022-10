Thiago Brennand é preso em Dubai depois de 21 dias foragido

14 out 2022, 09h45

Por Da Redação 14 out 2022, 09h45

O empresário Thiago Brennand, que ficou conhecido depois de ser filmado agredindo a modelo Helena Gomes em uma academia em São Paulo, foi preso pela Interpol em Dubai, nos Emirados Árabes. A informação foi confirmada pelo G1 nesta sexta-feira (14).

Brennand teve a prisão decretada em 23 de setembro, mas conseguiu sair do país. Em entrevista à Globo, a delegada Ivalda Oliveira Aleixo, da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) da Polícia Civil de São Paulo, informou que cuidará da vinda dele ao Brasil.

As acusações contra Thiago Brennand

Thiago Brennand ficou conhecido depois que as imagens dele agredindo Helena Gomes foram divulgadas em diversos veículos de imprensa e redes sociais. Com a repercussão, novas denúncias de mulheres vieram à tona, com relatos de estupro, cárcere privado, agressões físicas e ameaças.

Ele também é suspeito de tatuar mulheres com suas iniciais sem consentimento, além de ter enviado e-mails intimidando uma promotora de justiça. Ele teve a prisão preventiva decretada e foi considerado foragido em 23 de setembro. Brennand virou réu por lesão corporal e corrupção de menor de idade.