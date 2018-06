Tabela para acompanhar as datas e os resultados dos jogos da Copa

A bola já está rolando desde quinta-feira (14) na Copa do Mundo FIFA 2018 que este ano acontece na Rússia e a nossa seleção encara o seu primeiro desafio no próximo domingo (17) contra a Suíça. Para que você não se perca nos resultados e tenha em mãos as datas de todas as partidas, preparamos uma tabela de jogos personalizada! É só clicar no link baixo, baixar o arquivo e depois imprimir frente e verso.

Vem, hexa!