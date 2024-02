Susan Sarandon defende fala de Lula sobre Israel

Nas redes sociais, a atriz Susan Sarandon apoiou as críticas feitas pelo presidente Lula ao estado de Israel, chamando os ataques em Gaza de genocídio. Atualmente, a atriz é uma das vozes mais atuantes em defesa dos direitos palestinos.

No X, a atriz publicou uma imagem do presidente durante o seu discurso, compartilhada pelo perfil Wear The Peace. Na legenda do post original, o perfil diz que o que acontece em Gaza “não é uma guerra, mas um genocídio”.

O que o presidente disse sobre Israel?

Durante a reunião da cúpula da União Africana em Adis Abeba, na Etiópia, o presidente Lula fez críticas duras ao estado de Israel pela guerra na Faixa de Gaza, comparando as mortes com o Holocausto.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza, com o povo palestino, não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus”, disse.

Israel repudiou a fala e declarou o presidente “persona non grata” até que ele retire o que disse, gerando uma crise diplomática entre os dois países. Vale ressaltar que mais de 29 mil pessoas já morreram na região desde o início da guerra entre Israel e Hamas.

Continua após a publicidade

Quem é Susan Sarandon?

Rosto conhecido do cinema, Susan já foi indicada cinco vezes ao Oscar e venceu uma, em 1995, pelo filme “Os Últimos Passos de um Homem”.

A atriz teve inúmeros papéis em filmes de destaque em Hollywood, incluindo “Thelma & Louise” e “Adoráveis Mulheres”.