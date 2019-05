Surge um novo suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann

Um cidadão alemão é o novo alvo das investigações do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, ocorrido há 12 anos na Praia da Luz, na região do Algarve, sul de Portugal. O homem já foi condenado pelo assassinato de três outras crianças.

O alemão já havia sido identificado como suspeito pela Scotland Yard em 2011, mas a possibilidade foi descartada porque, geralmente, seu principal alvo eram crianças do sexo masculino. Com novas descobertas feitas recentemente, as autoridades voltaram a investigá-lo.

Leia mais: Caso Madeleine McCann pode ter reviravoltas

As novas pistas surgiram próximas ao dia 3 de maio, data em que o desaparecimento completou 12 anos. Madeleine, que na época tinha 3 anos, desapareceu enquanto dormia junto aos seus irmãos em um quarto de um complexo turístico na Praia da Luz, onde passava férias com a família. Os pais estavam jantando em um restaurante próximo quando o crime ocorreu.

Alguns suspeitos foram detidos pela polícia portuguesa durante os anos de investigação e até mesmo os pais de Madeleine foram investigados. Gonçalo Amaral, chefe das investigações em Portugal, foi afastado do caso após inúmeras polêmicas envolvendo seu nome. Ele publicou um livro em que acusa os pais de Madeleine de a terem matado e ocultado o corpo. O casal foi indenizado por calúnia.

Atualmente, existem duas linhas de investigação sobre o desaparecimento da menina, uma dirigida pela Scotland Yard, no Reino Unido e uma pela Polícia Judiciária portuguesa em coordenação com autoridades internacionais.

Em março, a história do desaparecimento de Madeleine McCann ganhou uma série documental produzida pela Netflix que traz detalhes das investigações. Confira o trailer:

Leia mais: Mãe de trigêmeas tem R$ 2 bilhões depositados na conta e devolve dinheiro

+ Ex de Marcelo Rezende desabafa sobre morte de jornalista

Siga CLAUDIA no Youtube