Ex de Marcelo Rezende faz desabafo sobre morte do jornalista

Luciana Lacerda, ex de Marcelo Rezende, participou do “Superpop” de segunda-feira (6) e desabafou sobre a saudade que sente do jornalista, que faleceu em setembro de 2017 vítima de câncer no pâncreas e no fígado.

Segundo Luciana, o apoio dos fãs foi fundamental para lidar com o luto. “Aonde eu vou só recebo carinho, pessoas vem me dar um abraço. Recebo muitas mensagens, de pessoas dizendo: ‘não deixa morrer a memória, conta essa história’, Isso ajuda, até hoje, dá força”, conta.

Durante o programa, a ex-namorada do jornalista também contou o que a atraiu nele. “Eu o admirei pela inteligência. Ele é extremamente inteligente, cavalheiro, mas [amor] à primeira vista, não.”

Ao relembrar o período final da doença de Rezende, quando ele ficou internado, Luciana se emociona. “Eu ia sempre de madrugada. Ele entrou [no hospital] na terça à tarde e perdeu a consciência na quarta à noite. A enfermeira disse que ele estava esperando só eu chegar. Eu não me despedi, não tive essa oportunidade”, lamenta.

Ela ainda está superando e lidando com a saudade após 1 ano e 8 meses da perda. “Fiquei seis meses com uma depressão bem forte. Não tinha vontade de fazer nada, só ficava na cama, ir para São Paulo era um tormento. Ninguém sabe o que eu vivi”, relata.

