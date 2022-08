Simone e Simaria anunciam fim da dupla

Após meses de desavenças públicas, as irmãs Simone e Simaria anunciaram nesta quinta-feira o fim de sua dupla musical. De acordo com os pronunciamentos feitos no Instagram, ambas seguirão em carreira solo. Os shows da dupla que já estavam agendados serão realizados apenas por Simone.

As irmãs, naturais de Ubiaí, no interior da Bahia, começaram a cantar como dupla em 2012, com um repertório focado no forró e no arrocha, até se consolidarem como dois grandes nomes do feminejo, movimento que deu destaque às vozes femininas no sertanejo. Antes disso, elas fizeram parte da banda Forró do Miúdo e, ainda na adolescência, eram cantoras de apoio do forrozeiro Frank Aguiar.

Antes de anunciar o fim definitivo da parceria, Simone e Simaria já haviam comunicado aos fãs que fariam “uma pausa”. Nesta quinta, a assessoria da agora ex dupla publicou um comunicado: “As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras.”

Cada cantora se pronunciou também em seus respectivos perfis no Instagram. “Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante”, escreveu Simaria.

Já Simone reforçou sua paixão por cantar em cima dos palcos: “A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória.”