Antes de Bom Dia & Cia, SBT exibe programa violento e com conteúdo sexual

Depois de realizar um concurso de Miss Infantil em seu programa, investigado pelo Ministério Público, Silvio Santos tomou mais uma atitude que despertou revolta do público. Nesta terça-feira (1), às 19h30, a emissora colocou o Alarma TV, um dos programas mais violentos do mundo, na sua programação. Mas, no dia seguinte, a atração foi cancelada.

Porém, nesta quinta-feira (3), o programa voltou ao ar no período da manhã, antes da atração infantil Bom Dia & Cia. Com isso, as crianças que aguardavam pelos desenhos acompanharam vídeos violentos e com conteúdo sexual, como um brinquedo erótico sendo retirado de um ânus com uma serra.

O público, principalmente os responsáveis pelos menores que assistiram às cenas, desaprovou por completo a decisão do dono do Baú. Na internet, os espectadores opinaram sobre o programa. Confira alguns comentários:

É uma falta de respeito enorme colocar esse programa de uma hora pra outra antes do bom dia e cia ( programa infantil) Imagine as crianças esperando os desenhos e vendo esse programa horroroso? Que vergonha SBT #AlarmeTV pic.twitter.com/TwtpDTL8pE — facb (@camilo7_17) October 3, 2019

Sugiro que quem puder, faça uma denúncia ao Ministério da Justiça, a respeito da estreia do absurdo "Alarma TV" hoje no SBT.

Acrescentem o tipo de conteúdo apresentado e o agravante do horário de 19h20.

Segue o link pra fazer a denúncia: https://t.co/q4Dka7pWN0 — Batatinha Henrique Navarro Spears (@Mhenriquewar) October 1, 2019

O @SBTonline a emissora que usa o slogan “A Emissora da Família Brasileira” estreia hoje o programa Alarma TV, o programa mais violento do MUNDO. VERGONHA do que vocês se tornaram! #SBT #AlarmaTV — Lucca Cardoso (@LuccaCardoso) October 1, 2019

