Homem morre afogado após pedido de casamento debaixo d’água

Um pedido de casamento feito debaixo d’água teve um fim trágico e inesperado na quinta (19) na Tânzania, país da África do Sul. O americano Steven Weber Jr. morreu afogado quando estava em uma cabana de cerca de 10 metros de profundidade, no The Manta Resort, com sua namorada Kenesha Antoine.

Em um vídeo gravado por Kenesha, Steven apareceu com óculos e nadadeiras do lado de fora da cabine. Ele mostrava um bilhete que dizia: “Não consigo segurar o fôlego o suficiente para contar tudo o que amo em você. Mas … tudo o que amo em você, amo mais todos os dias!”.

Após ver o pedido, Kenesha foi à superfície encontrar o namorado, mas ele não apareceu. Segundo a família de Weber, sua morte ainda é um mistério, afinal, não se sabe o que aconteceu exatamente para que ele falecesse. “Não sabemos se ele se machucou enquanto ia para a superfície, se bateu a cabeça, ou se teve um ataque cardíaco. Não sabemos nada ainda”, comentou Mandy Weber, irmã de Steven.

Kenesha compartilhou os últimos registros com seu namorado em suas redes sociais. Emocionada, a futura noiva disse que ele “nunca ouviu sua resposta, e seria mil vezes sim”.

O Manta Resort confirmou a morte de Steven por meio de uma nota enviada à BBC. “Nossos sinceros sentimentos, pensamentos e orações estão com a namorada dele, familiares e amigos impactados por essa tragédia”, declarou o estabelecimento.

