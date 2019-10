Concurso com crianças de maiô de Silvio Santos será investigado

O concurso de Miss Infantil exibido pelo Programa Silvio Santos, no SBT, virou alvo de dois inquéritos abertos no Ministério Público do Trabalho e na Promotoria de Justiça de Osasco, em São Paulo. Na competição, exibida no dia 22 de setembro, meninas de 7 a 8 anos desfilaram de maiô preto e foram avaliadas por seus atributos físicos. O programa será investigado por sexualização infantil.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

“Agora, vocês do auditório, que estão com o aparelho [para a votação], vão ver quem tem as pernas mais bonitas, o colo mais bonito, o rosto mais bonito e o conjunto mais bonito”, chegou a dizer o apresentador Silvio Santos.

Durante o concurso, as garotas também usaram roupas de festa e fantasias, e receberam votos de Chris Flores, Thaís Pacholek e Ellen Ganzarolli.

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória