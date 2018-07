Resgate de meninos na Tailândia vai virar filme

Dois produtores de Hollywood estavam na Tailândia acompanhando o resgate dos 12 meninos presos em uma caverna no Norte do país, acompanhados do treinador do time de futebol do qual fazem parte. Michael Scott e Adam Smith planejam um filme sobre a equipe dos Wild Boars (Javalis Selvagens).

Enquanto a equipe de socorro realizava um resgate complicado, os produtores faziam entrevistas preliminares nos arredores da caverna de Tham Luang e buscavam registrar os direitos exclusivos das suas histórias. Scott, sócio-diretor da produtora cristã Pure Flix, disse que a empresa também pensa em levar um roteirista ao local. A Pure Flix é conhecida por produzir filmes cristãos, como Deus Não Está Morto (2014).

“Haverá outras empresas de produção chegando, por isso temos que agir muito rapidamente”, disse Smith ao site australiano News, quando foi questionado se suas ações podem ser vistas como inapropriadas em um momento tão delicado. “Eu vejo isso como um grande filme de Hollywood, com os maiores astros do cinema”, disse Scott à AAP.

Entenda o caso

No dia 23 de junho, 12 meninos (entre 11 e 16 anos) de um time de futebol e o técnico faziam um passeio de bicicleta e entraram na caverna para se proteger do mau tempo. A chuva ficou intensa, e a água subiu muito rápido, deixando o grupo preso. Eles ficaram isolados e sem comida por 9 dias. Em 2 de julho, mergulhadores ingleses encontraram o grupo, debilitado e com muita fome, a 4 km da entrada da caverna e entre 800 m e 1 km de profundidade.

O resgate durou 3 dias. Neste domingo (8) e nesta segunda (9), foram retirados quatro garotos em cada dia. Nesta terça (10), foram resgatados mais quatro meninos e o técnico. Cada garoto foi conduzido por pelo menos dois mergulhadores e usou máscara facial de oxigênio durante o percurso até a entrada da caverna, em um trajeto que dura 6 horas.

Vários trechos são muito estreitos, com água turva e baixa visibilidade. Os resgatados foram levados de helicóptero para o hospital, onde vão permanecer em quarentena e em observação.

Mais lidas: Meghan escolheu look sóbrio e elegantérrimo para o batizado de Louis

Siga CLAUDIA no Instagram