Relacionamento abusivo no BBB 23: entenda as acusações contra Gabriel Fop

O Big Brother Brasil 2023 começou há uma semana e está dando o que falar, como em todo ano. Mas o motivo é bem sério e mostra um reflexo da sociedade que ainda é frequentemente naturalizado: o relacionamento abusivo. Assim como tantas outras situações, ele evoluiu e ganhou uma nova roupagem, ainda mais problemática, que pode ser vista no envolvimento de Bruna Griphao e Gabriel Fop.

Desde o início, a relação dos dois é bastante conturbada verbalmente, mas, como é comum em relações abusivas, não parou por aí: nos últimos dias, o modelo chegou a ser agressivo com a atriz também fisicamente. Tanto que a produção do BBB 23 resolveu intervir. Nas redes sociais, há diversas cenas com alertas de abusos físicos e psicológicos por parte de Gabriel. Em uma das idas ao confessionário, por exemplo, Gabriel puxa Bruna pelo braço para poder entrar primeiro – uma cena que gerou revolta na internet.

🚨VEJA: Gabriel empurrando Bruna Griphao para entrar no confessionário primeiro e fazer o raio-x dele #BBB23 pic.twitter.com/XvmPqVxCpw — CHOQUEI (@choquei) January 22, 2023

No último domingo (22), o apresentador do programa Tadeu Schmidt fez um discurso com um alerta ao casal. “Não é um diálogo, não é para vocês responderem nada. É um toque”, disse ele. “Vocês estão percebendo alguma coisa errada? Eu estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido num relacionamento talvez nem perceba, ache que é normal, mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados.”

Assista ao discurso de Tadeu abaixo:

Recado importante do Tadeu #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/RBX8VUwwZd Continua após a publicidade — Big Brother Brasil (@bbb) January 23, 2023

Schmidt relembrou de uma das frases extremamente problemáticas de Fop. “Já, já, você vai tomar umas cotoveladas na boca”, diz ele quando Bruna Griphão disse que ela era o “homem da relação”. Tadeu Schmidt completou ao dizer que em um relacionamento afetivo “certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar pra vocês.”

Reconhecendo um relacionamento abusivo

Há alguns meses, publicamos aqui em Claudia alguns sinais de como reconhecer o comportamento de uma pessoa abusiva pela fala. A professora e comunicóloga Maytê Carvalho, autora do livro Ouse Argumentar: Comunicação assertiva para sua voz ser ouvida, citou frases que podem servir de alerta.

Frases como “eu não sei do que você está falando” e “por que você é sempre tão dramática?” deixam a vítima paranoica. Além disso, são uma forma de desviar o assunto que está sendo discutido, tirando a força de qualquer retórica. Gabriel Fop tem esse tipo de comportamento frequentemente com Bruna Griphão, desmerecendo suas ideias e tirando seu lugar de fala.

O caso está reverberando na internet e chamou a atenção de Emily Araújo, participante do BBB 17, que passou por uma relação abusiva dentro da casa. Na época, Emily se envolveu com Marcos Harter, que foi expulso do BBB pela produção do reality após agredi-la.

Ela compartilhou a fala de Tadeu Schmidt e escreveu: “Parabéns Globo por fazerem o que deveriam ter feito em 2017. Assim a Bruna não precisa passar por mais de 4 anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu.”

No entanto, a atitude atual da emissora deveria ser apenas um aviso por meio de Tadeu Schmidt ou expulsar o participante antes que algo aconteça? Nas redes sociais, os internautas pedem pela expulsão de Gabriel Fop.