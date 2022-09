5 falas principais de uma pessoa abusiva. Saiba reconhecer

Relacionamentos abusivos, infelizmente, seguem uma pauta constante na sociedade – e nem sempre a violência doméstica ocorre de maneira física. O abuso psicológico e moral, muitas vezes encarado como natural, também gera sequelas de longo prazo, minando a confiança e aumentando a ansiedade nas vítimas. Mas como reconhecer? Segundo a professora e comunicóloga Maytê Carvalho, autora do livro Ouse Argumentar: Comunicação assertiva para sua voz ser ouvida, através do que é dito.

Vale dizer que o aumento de casos de violência contra a mulher é percebido por uma boa parcela da população feminina. De acordo com uma pesquisa de 2021 do DataSenado, 86% delas já notaram. Além disso, 68% dizem conhecer ao menos uma mulher que tenha sido vítima da violência doméstica. Quando o assunto é violência moral e psicológica, é comum que os laços emocionais impeçam a vítima de perceber a situação. “ão alguns alertas que podem indicar que a mulher está em uma relação abusiva, como alguns comportamentos e falas, por vezes, é difícil para quem está na relação notar o seu estado, por isso é importante confiar nas pessoas ao seu redor, como amigos e parentes”, conta.

Abaixo, a especialista lista as falas mais comuns ditas por pessoas abusivas

1. “Eu não sei do que você está falando.”

Essa frase faz com que você se sinta paranoica, confusa ou que está “viajando na maionese”. É quando, diante de um fato declarado ou uma afirmação, o debatedor desmerece sua interlocutora como se ela estivesse imaginando as coisas, não interessa o quão forte seja seu argumento. Diante de uma atitude dessa, diga a si mesma e a quem deveria ouvir que sabe, sim, e não desista do seu ponto de vista. Atacar não é argumentar! A prática é tão comum que ganhou até um nome próprio: o gaslighting.

2. “Você acredita neles ou em mim?”

Ah, nada mais poderoso do que um debatedor abusivo do tipo eu versus eles. Esse tipo de recurso separa o mundo em times e força a interlocutora a escolher um lado. Neste caso, é importante afirmar que não se trata de acreditar em fulano ou ciclano, mas em analisar o que está em jogo e chegar às suas próprias conclusões. Ninguém pensa por você!

3. “Por que você é sempre tão dramática?”

Mulheres, quem nunca ouviu isso? Em 2021, durante a CPI da Covid, mesmo sem alterar nenhum tom de voz, senadoras foram acusadas de serem agressivas ou descompensadas. Infelizmente, as mulheres são sempre desmerecidas – a palavra de uma mulher é mais combatida do que o soco de um homem. A estratégia aqui é fazer você perder seu tempo tendo que se justificar para desviar do assunto. Tome cuidado para não cair nessa. Com o tempo, você vai aprendendo a perceber quando é importante se defender e quando é preciso voltar ao ponto.

4. “Todo mundo acha que você é louca, menos eu…”

“Ah, que alma bondosa! Obrigada pela sua misericórdia em amar um ser tão desprezível como eu! Ninguém tem o direito de fazer você se sentir difícil de ser amada, ok? Se alguém te acha doida, existe uma chance enorme de você estar sofrendo gaslight. Assim como no item anterior, aprenda a perceber quando você tem que se defender e quando você tem que voltar ao ponto. Gaslighting é a prática de abusar psicologicamente de alguém por meio da omissão ou distorção de informações, fazendo com que o interlocutor questione a verdade de seus sentimentos.”

5. “Depois de tudo o que eu fiz por você!”

Por último, mas não menos importante, a favorita dos abusadores! Isso só releva que, seja lá o que foi feito, não foi por você, mas para satisfazer algum desejo do próprio locutor. A suposta generosidade – que, muitas vezes, é uma obrigação ou o mínimo – impunha uma espécie de contrato imaginário que não pode ser quebrado. Aqui, não tem muito jeito: foge.