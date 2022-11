Rayssa Leal é campeã mundial da Liga de Skate Street

A maranhense Rayssa Leal, de 14 anos, se consagrou neste domingo como grande campeã da Liga Mundial de Skate Street. A adolescente conquistou a grande final no Rio de Janeiro na última manobra e, após vencer todas as etapas até aqui, encerra uma temporada perfeita.

Já na primeira volta, a jovem atleta fez uma linha perfeita e assumiu a primeira posição, com um 6,7. Na segunda volta, um susto: Rayssa teve uma tensão respiratória que causou uma pontada de dor e a obrigou a interromper a volta. Depois de uns minutos, ela retornou à competição e já abriu a fase de manobras com um 7 no corrimão maior. Na segunda, a skatista cometeu um erro ao tentar uma manobra considerada extremamente complicada (um feeble backside smith grind). Mas, na terceira, ela optou por algo mais seguro e garantiu um 5,2. Na última tentativa, mais um erro colocou-a entre as quatro últimas. Outro equívoco, na primeira tentativa das manobras extras, deixou-a em terceiro lugar. Mas, como sempre, na última chance e com muita emoção, ela virou o jogo: ao usar o maior corrimão, Rayssa conseguiu um 7,4 e se consagrou a melhor skatista do mundo.