Não é só nos campos que Philippe Coutinho, nosso camisa 11 da seleção brasileira, bate um bolão. Ele também é craque quando o assunto é empatia. Ao ver foto do menino Wallace Rocha, 12 anos, torcendo pelo Brasil na Copa usando camisa feita à mão, ele se comoveu e surpreendeu o garoto e sua família.

Coutinho autografou uma camisa oficial da nossa seleção para presentear o fã. “Estou te mandando mais um presente. Espero que você goste. Vou autografar aqui. A gente vai estar lutando aqui por nossos sonhos; espero que você possa estar vestindo essa camisa para nos apoiar”, disse o craque ao menino em vídeo exibido pelo Fantástico no domingo (1º).

“Minha mãe tinha pedido para eu botar meu nome. Eu falei: ‘Não, vou botar o nome do Philippe Coutinho’”, contou Wallace em entrevista ao programa da TV Globo. A imagem do menino usando a peça foi feita pelo fotógrafo Bruno Itan e acabou viralizando após ser publicada no Instagram.

Wallace disse, no entanto, que usará o presente apenas quando o mundial acabar. Faz bem, né? Afinal, tem dado sorte!