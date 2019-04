Homem confessa ter matado menina de seis anos por vingança

Um homem de 28 anos confessou à Polícia que matou a menina Kauani Cristhiny Soares Rodrigues, de apenas seis anos de idade, por vingança. O corpo da criança foi achado em uma vala em Mongaguá, no litoral de São Paulo, na noite da última segunda (22). A Polícia investiga se ela foi estuprada, já que estava seminua.

Segundo o homem, houve uma briga durante uma festa na casa de Kauani. Em depoimento à Polícia, ele disse que ficou “revoltado” e “descontrolado”. Afirmou ainda que não sabe explicar como a confusão começou, mas que houve excesso de bebida alcoólica.

De acordo com informações da Polícia, o homem carregou a menina nos braços enquanto ela dormia e a levou até o local do crime. No depoimento ele disse que esganou a criança e a jogou na vala. Exames devem indicar se aconteceu estupro. O delegado Rui de Matos disse que duas vítimas informaram que foram estupradas pelo homem. A identidade dele ainda não foi revelada.