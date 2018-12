Polícia prende os primeiros suspeitos do caso Marielle

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre nesta quinta-feira (13) os primeiros mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento com o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e seu motorista Anderson Gomes. Segundo a GloboNews, ordens emitidas pela Justiça são cumpridas no Rio e em Juiz de Fora (MG). Os agentes estão em 15 endereços.

Os dois foram assassinados em março de 2018 quando saíam de um evento. Além deles, um assessora de Marielle também estava no carro e sobreviveu.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a vereadora Marielle Franco (PSOL) sai do evento em que participava antes de ser assassinada com o motorista Anderson Gomes. A gravação foi obtida pela TV Globo.

As imagens também mostram um carro que sai logo depois que o veículo de Marielle sai. O carro é um Cobalt prata, mesmo modelo que a polícia já investigava. Além dele, há um carro preto que passa em alta velocidade, mas ainda não há confirmação de envolvimento no crime. Assista ao vídeo aqui.

O carro em que Marielle estava foi alvejado por 13 tiros. Nove atingiram a lataria, outros quatro a janela. A direção dos disparos indica premeditação. A munição usada pelos criminosos que mataram a vereadora Marielle Franco (PSOL) pertence a lotes vendidos para a Polícia Federal de Brasília em dezembro de 2006. A arma era uma pistola 9 milímetros.

