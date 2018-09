Mulher perde 130kg e rebate críticas à foto de maiô

Na luta contra a obesidade considerada mórbida, a americana Jacqueline Adan já perdeu mais de 130kg. Apesar da conquista, a mulher vem sendo alvo de comentários gordofóbicos ao publicar suas fotos na praia e de todo o processo de perda de peso.

“Aconteceu de novo. Ano passado, nas minhas férias, estava nervosa por usar um maiô e como meu corpo ia ser visto pelas outras pessoas. Apontaram para mim e riram quando eu entrava na piscina. Por um momento eu congelei, em completo constrangimento”, relembra em seu Instagram.

O mesmo episódio aconteceu este ano, quando Jacqueline foi feita de piada novamente pela sua aparência. No entanto, desta vez, rebateu as críticas com um comentário a altura. “Não senti que devo me justificar, não congelei ou quis chorar. Me senti livre”, desabafou.

“Eu não dependo da aprovação dos outros, e não me importo com o que os outros possam ou não pensar sobre o meu corpo. Estou tão focado em viver minha melhor vida e tenho trabalhado tanto para me amar exatamente como sou que eu não tenho tempo para me preocupar com o que os outros podem pensar ou dizer”.

