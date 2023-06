Parada LGBT+ de São Paulo terá shows de Pabllo Vittar e Daniela Mercury

A aguardada programação da 27ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo está definida. Este ano, a Parada sairá às ruas com o tema Queremos Políticas Sociais Para LGBT+ por inteiro e não pela metade, e terá entre as atrações shows de artistas como Pabllo Vittar e Daniela Mercury.

O evento organizada pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP) será realizado neste domingo, dia 11 de junho, com concentração a partir das 10h, na Avenida Paulista.

Novidades na Parada

Entre as novidades deste ano, destaca-se a homenagem a personalidades da comunidade LGBT+ nos trios das letras L, G, B, T e +.

Outro destaque é a acessibilidade no evento. Em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência da Cidade de São Paulo, a APOLGBT-SP está preparando uma área elevada para pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes, onde poderão se encontrar e descansar. Além disso, será disponibilizado um espaço para que pessoas com deficiência possam acompanhar a marcha de forma segura.

A organização da Parada também realizará um flashMob em homenagem à saudosa artista Kaká Di Polly, ícone entre as drag queens que morreu em janeiro deste ano. A apresentação contará com drags deitando na Avenida Paulista à frente do primeiro trio, para registro fotográfico em memória da artista.

O evento vai trazer também a estreia de um trio com ONGs do movimento de luta contra a AIDS, em homenagem ao ativista argentino Jorge Beloqui, que foi um entusiasta e pioneiro no movimento social de combate à AIDS.

Confira a programação e a ordem dos trios elétricos:

Trio 1 – Abertura – Organizações de Paradas do Orgulho LGBT+ do Brasil – Juan Guiã, Paulo Pringles

Trio 2 – Famílias LGBT+

Trio 3 – Prefeitura I – Artistas: Aristela

Trio 4 – Prefeitura II – Artista: Megam Scott

Trio 5 – Prefeitura III – Artista: Márcia Pantera

Trio 6 – HIV/AIDS – Artistas: Xênia Star, Luh Marinatti, Lorran Ciriaco

Trio 7 – Pessoas Aliadas – Artista: Filipe Catto

Trio 8 – Rede de Orgulho – Artista: Kauan Russell

Trio 9 – Patrocinadores: Burger King, Philip Morris, 3M, Kellogg, Accor, Microsoft – Artistas: Brunelli, Juan Nym, Dj Zuba

Trio 10 – Lésbicas – Artistas: Ana Dutra e Laura Finochiaro

Trio 11 – Patrocinador Amstel – Artistas: Pabllo Vittar, Salete Campari, Dj Transalien

Trio 12 – Gays – Artistas: Fiakra, Tiago Cardoso, Gustavo Vianna e Douglas Penido

Trio 13 – Patrocinador VIVO – Artistas: Daniela Mercury, Agrada Gregos e Paulete Pink

Trio 14 – Bi+ – Artistas: PC e Litta

Trio 15 – Patrocinador Mercado Livre e L’Oreal Groupe – Artistas: Majur, Thiago Pantaleão e Cris Negrini.

Trio 16 – Travesti/Trans – Artistas: Boombeat, Lorenzo Zimon e Nick Cruz

Trio 17 – Patrocinador: TERRA – Artistas: Urias, Grag Queen, Minhoqueens e Mama Darling

Trio 18 – Patrocinador: Sminorff – Artistas: Pocah, WD, DJ Heey Cat e Batekoo

Trio 19 – Encerramento Diretoria APOLGBT-SP- Artista: Bixarte, Luana Hansen e Tico Malagueta

Feira Cultural da Diversidade LGBT +

Como aquecimento da 27ª da Parada, o público vai poder participar da 22ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+ no dia 8 de junho, quinta-feira a partir das 10h, no Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A entrada para a Feira é gratuita mediante cadastro e retirada de ingresso neste link.

27ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

Onde: A partir das 10h, na Avenida Paulista

Quando: 11 de junho de 2023, domingo

https://paradasp.org.br/