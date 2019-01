O encontro que começou na boate Kiss e acabou em casamento

O incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), completou seis anos no domingo (27). A tragédia matou 242 pessoas, feriu mais de 600, mas para um casal ela foi um marco na vida.

Suzielle Réquia de Barros, 27 anos, sobreviveu ao incêndio e teve um recomeço de vida nesse dia, já que se encontrou na boate com Thiago de Barros, 33 anos, que depois descobriu que seria seu futuro marido.

Os dois já se conheciam nas redes sociais pois frequentavam a mesma academia, mas eles só foram se encontrar pessoalmente na tarde do dia 27. “Ele me chamou para ir jantar, mas disse que já tinha combinado de ir na Kiss com minhas amigas. À noite, quando fui pra boate, ele mandou mensagem e disse que estava lá.”, contou Suzielle em uma entrevista ao UOL.

Como a casa estava muito cheia, os dois ficaram conversando na região do bar, próximo à porta de saída e na parte mais vazia do lugar. A conversa dois dois acabou sendo interrompida pelos gritos que alertaram que o lugar estava pegando fogo.

Thiago puxou a mão de Suzielle para sair o mais rápido do lugar, mas a mão acabou escapando e ela esbarrou em uma barra de ferro e desmaiou na porta. Ele a encontrou, emprestou seu celular e a levou para o hospital.

Passado o incêndio, Suzielle ficou internada por três dias e ele por dois. Ela contou que ainda lida com os traumas do acontecimento, já que não frequenta mais lugares com ambiente fechado e porque ficou com uma pequena sequela em um dos pulmões.

Hoje em dia, o casal deixou a cidade de Santa Maria e foi morar em Campo Grande (MS), por conta de uma mudança no emprego de Thiago. Os dois se casaram no dia 8 de abril de 2018.

Suzielle publicou, em um site para eventos de casamentos, a história do casal e o texto fez muito sucesso e surpreendeu a todos com a linda história de amor.

Leia também: A emocionante história do pai que provou que filho não é assassino

Siga CLAUDIA no Instagram