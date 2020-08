Nadine Basttos e Renata Mendonça vão comentar o Brasileirão

A volta do futebol chegou com tudo e junto com ele, a expectativa dos clubes das Séries A e B. A partida do Campeonato Brasileiro entre Grêmio e Fluminense, que acontecerá no domingo (9), às 19h, será comentada pelas jornalistas Nadine Basttos e Renata Mendonça, com transmissão na SporTV e Premiere.

Será a primeira vez que duas mulheres estarão na mesma equipe de transmissão do Brasileirão no grupo Globo. As jornalistas fazem parte do jornalismo esportivo e há tempos vinham se preparando para esse momento, realizando pré-temporadas.

Renata Mendonça informou que tem sido uma preparação intensa, de muito estudo. “É como no esporte, quanto mais você treina, mais chance tem de fazer um bom trabalho. Recebi muitas mensagens de apoio e incentivo. É um combustível para enfrentar este desafio”, disse ela, que desde pequena Renata pratica esportes e trabalhou em veículos nacionais e internacionais.

Nadine se tornou a primeira mulher comentarista de arbitragem do país em 2017 no canal Fox Sports. Ela jogava torneios femininos em Itajaí, sua cidade natal, e foi convidada por uma amiga para fazer um curso de arbitragem. Formada em odontologia, ela conciliou a profissão com os jogos por dez anos, até chegar ao posto de comentarista.

“A responsabilidade é grande e você precisa mostrar domínio sobre o que está falando. Mas minha relação com o futebol começou cedo. Eu jogava quando criança e gosto de jogar até hoje. Quando você vivencia o futebol desde pequena, gostar se torna algo muito natural.”, conta Nadine, que será a primeira mulher no time da Central do Apito do Esporte da Globo.

Aos poucos, as mulheres vêm conquistando espaço no futebol. A repórter Ana Thaís Mattos integra o time de comentaristas da Globo desde o ano passado. Já na última terça-feira, Lívia Napomuceno estreou como comentarista esportiva na final da Copa Nordeste. A Fox Sports também tem a forte presença das mulheres no esporte – a emissora transmite o mesmo jogo em dois canais e um deles com equipe totalmente feminina.