8 mulheres inspiradoras para seguir no Instagram

Fala galera maravilhosa! Preparados para a Reta Final da prova de Redação do Enem? Começou a #MaratonaRedacaoEnem junto com a equipe do @redacao_perfeita. A hora de treinar sua escrita é agora ✍✍✍ O assunto do nosso papo de hoje é sobre a Competência 1. A primeira competência avalia o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Já conhece meu Curso Online de Redação para o Enem? Clique no link que está na BIO, escolha seu pacote e envie suas redações. Eu e a equipe do Redação Perfeita estamos esperando por você. #VemENEM #ENEM2017 #ProfessoraCarol #Redacao #NaoTemJeito #VaiPassar

A post shared by Português Para Desesperados (@professoracarolmendonca) on Nov 1, 2017 at 6:34am PDT