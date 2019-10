Mulher é morta pelo ex na frente das gêmeas de 4 anos do casa

Uma mulher de 21 anos morreu na madrugada deste domingo (20) depois de receber facadas do ex-marido em frente das filhas no bairro Araxá, zonal sul de Macapá (AP).

Identificada como Samira Soares Mendes, segundo o UOL, a vítima teve sua casa invadida pelo ex-marido, Josiel de Souza Martins, e teria sido atacada com nove facadas por ele.

As filhas gêmeas do casal, de 4 anos, apontaram o pai como o responsável pelas facadas que levaram à morte de Samira. O crime aconteceu porque Josiel não aceitava o fim do relacionamento com Samira, encerrado há pouco mais de um ano.

Ao ser levada para o Hospital de Emergências, Samira foi dada como morta por não resistir aos ferimentos.

Em 2017, Josiel foi condenado por agressão com socos e por ter esganado a ex com um cabo. a justiça do estado havia determinado cumprimento de quatro meses de detenção a ele. Além disso, nos últimos tempos, Samira detinha uma medida protetiva contra o ex.

Um inquérito foi aberto pela Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM) e uma investigação por feminicídio está em andamento. Josiel fugiu do local do crime e a polícia segue a sua procura.

