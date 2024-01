Morre a atriz Jandira Martini, aos 78 anos, vítima de câncer

Jandira Martini faleceu aos 78 anos na última segunda-feira (29). A atriz enfrentava um câncer de pulmão. O ator Marcos Caruso, amigo pessoal da artista, confirmou a informação. Detalhes sobre o velório e enterro ainda não foram divulgados.

Atriz, autora, diretora e produtora teatral, Jandira entrou para o estrelato através de novelas, interpretando Teodora, em Sassaricando; Zoraide, em O Clone; Odaléia, em América; e Vó Farid, em América.

Também trabalhou no cinema, com papéis que vão desde Dona Alma, em Uma escola atrapalhada; Sarah, em Olga; até Vó Nena, em 10 horas para o Natal. Seu último trabalho deu vida a Gina, personagem do longa Uma pitada de sorte, de 2022.

Em suas redes sociais, Caruso escreveu: “Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas”.

“Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida”, continuo o ator.