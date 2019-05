Morre a atriz Doris Day, ícone de Hollywood nos anos 50 e 60

Doris Day, atriz e cantora norte-americana, morreu aos 97 anos. A artista morreu nesta segunda-feira (13) em sua casa em Carmel Valley, na Califórnia, cercada por amigos e família. A informação foi divulgada pela fundação Doris Day Animal.

Ainda de acordo com a fundação, Doris recentemente contraiu um caso sério de pneumonia que resultou em sua morte. Ela celebrou seu 97º aniversário no mês passado com quase 300 fãs que se reuniram para comemorar com ela.

Doris Day em ‘Confidências à Meia-Noite’

CARREIRA

Doris Mary Ann Kappelhoff nasceu em 1922 em Cincinnati, filha de um professor de música e uma dona de casa. Ela atuou em filmes famosos nos anos 50 e 60, como “Ama-me ou esquece-me” (1955), “Volta meu amor” (1961) e “Confidências à Meia-noite” (1959), pelo qual foi indicada ao Oscar.

A artista foi indiscutivelmente a melhor estrela de bilheteria feminina na história de Hollywood, com um ranking número 1 em 1960, 1962, 1963 e 1964. Ela teve seu primeiro sucesso quando atuou como vocalista de um grupo de jazz durante a Segunda Guerra Mundial, isso antes de fazer quase 40 filmes nas duas décadas seguintes, reinando numa época em que suas contemporâneas incluíam Audrey Hepburn, Marilyn Monroe e Elizabeth Taylor.

Comédias apimentadas como “Confidências à Meia-Noite“, “Volta Meu Amor” e “Carícias de Luxo” a estabeleceram como uma mulher de carreira intensa e que lutava pelo espaço da mulher.

“Minha imagem pública é inabalavelmente a da virgem saudável da América, a garota da casa ao lado, despreocupada e cheia de felicidade. Uma imagem, posso garantir, mais fictícia do que qualquer outra parte do filme que eu já interpretei”, afirmou uma vez a artista ao livro de memórias ‘Doris Day: Her Own Story’, do autor A.E. Hotchner.

Após uma carreira cheia de prêmios e momentos brilhantes como atriz e cantora, ela diminuiu o ritmo da carreira e passou a se dedicar à proteção dos animais, com a criação de sua fundação.

