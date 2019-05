Cabeleireira não consegue divórcio, faz desabafo engraçado e vira meme

A cabeleireira Cleusa Cruz, moradora do Rio de Janeiro, briga na justiça para se separar do ex-marido. Ela alega que apesar de os dois estarem separados há 25 anos, ele se recusa assinar os papéis do divórcio. O homem, que há 24 anos mora com outra mulher e filhos, não apareceu no cartório no dia combinado – era a terceira tentativa de Cleusa. A solução encontrada por ela agora (e postada no Facebook) é se mudar para a casa do ex e da esposa dele. “Quer ficar casado? Então vamos ficar casados. Vou dormir junto com vocês, comer junto com vocês. E mais: vai pagar as minhas contas.” A história ganhou mais de cem mil compartilhamentos na rede social e surgiram hashtags como #cleusademalaecuisa. É claro que os memes se espalharam ela internet.

–

–

Após a história ter viralizado, Cleusa fez um vídeo ao vivo explicando novamente a situação.

Confira alguns dos memes